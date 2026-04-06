Tihi simptomi raka usta koje mnogi zanemaruju

Problem je što se rani simptomi često zanemaruju ili se pogrešno tumače kao bezazlene tegobe. Među najčešćim znakovima su ranica u ustima koja ne zarasta duže od dvije do tri sedmice, crvene ili bijele mrlje, krvarenje, bol ili utrnulost. Kako bolest napreduje, mogu se javiti kvržica na vratu, uporna grlobolja, otežano gutanje, promuklost i bol u uhu.

Ako bilo koji od ovih simptoma traje duže od dvije sedmice, potrebno je javiti se ljekaru ili stomatologu. Rana dijagnoza značajno povećava šanse za izlječenje.

Liječenje zavisi od stadija bolesti i uključuje operaciju, zračenje, hemoterapiju, a u novije vrijeme i imunoterapiju.

Prevencija je ključna prestanak pušenja, umjeren unos alkohola, HPV vakcinacija i redovni pregledi mogu spasiti život, prenosi Avaz.

