Ovo je trenutak kada je Donnarumma saznao da je ostao bez spiska s instrukcijama za branjenje penala

Objavljeno prije 34 minute

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je 31. marta u Zenici izbacila reprezentaciju Italije nakon penala i plasirala se na Svjetsko prvenstvo 2026. Dječak Afan Čizmić koji je tokom izvođenja penala uzeo papirić na kojem su bile instrukcije za branjenje penala gostujućem golmanu Donnarummi ispričao svoju priču sa utakmice.

 Gianluigi Donnarumm - EXPA/laPresse/Fabio Ferrari

Dječak je za Face TV otkrio i šta je pisalo na tom papiru:

“Evo ga u džepu. Ovdje piše kojom nogom šutiraju – desna ili lijeva. Piše i kako šutiraju. Po sredini, desno, gledaju golmana ili sačekaju. Da treba Donnarumma pratiti igrače, njihov pokret.”

Može li braniti papire bez ovog papira?

“Mnogo znači. Kada sam mu ja uzeo ovaj papir, on se bacao na lijevu stranu i išao je na sreću”, rekao je dječak pa dodao:

“Kada sam došao kući, javio sam svom ocu. Dogovorili smo se da papir stavimo na aukciju i pare koje prikupimo doniramo u humanitarne svrhe.”


