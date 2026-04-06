FHMZ objavio detaljnu prognozu za BiH do 21. aprila: Stižu i zahlađenje i nove padavine

Stabilna atmosfera pod utjecajem polja povišenog zračnog pritiska uslovit će pretežno sunčano i toplo vrijeme u prvoj polovini sedmice, naveli su.

U srijedu se očekuje prolazno povećanje oblačnosti, uz kratkotrajne i slabe padavine na jugozapadu i u centralnim krajevima Bosne. Krajem sedmice moguć je prodor hladnije zračne mase, praćen frontalnim sistemom, što će usloviti pad temperature zraka u periodu od 9. do 14. aprila, kao i sporadične i kratkotrajne padavine na području Hercegovine.

Nova promjena vremena, koja će donijeti i nove padavine, očekuje se od 16. aprila do kraja prognoznog perioda.

Topliji period zadržat će se do 8. aprila, uz jutarnje temperature zraka u Bosni od 6 do 11 °C, a u Hercegovini od 9 do 14 °C. Dnevne temperature u Bosni dostizat će do 22 °C, a u Hercegovini do 24 °C. Od 9. aprila do kraja prognoznog perioda jutarnje temperature zraka u Bosni kretat će se od 2 do 5 °C, a u Hercegovini od 4 do 7 °C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 17 °C, a u Hercegovini do 19 °C, prenosi Radiosarajevo.

