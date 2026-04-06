FHMZ objavio detaljnu prognozu za BiH do 21. aprila: Stižu i zahlađenje i nove padavine

Objavljeno prije 54 minute

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas su, 6. aprila, objavili srednjoročnu prognozu za period od naredne dvije sedmice, do 21. aprila ove godine.

Stabilna atmosfera pod utjecajem polja povišenog zračnog pritiska uslovit će pretežno sunčano i toplo vrijeme u prvoj polovini sedmice, naveli su.

U srijedu se očekuje prolazno povećanje oblačnosti, uz kratkotrajne i slabe padavine na jugozapadu i u centralnim krajevima Bosne. Krajem sedmice moguć je prodor hladnije zračne mase, praćen frontalnim sistemom, što će usloviti pad temperature zraka u periodu od 9. do 14. aprila, kao i sporadične i kratkotrajne padavine na području Hercegovine.

Nova promjena vremena, koja će donijeti i nove padavine, očekuje se od 16. aprila do kraja prognoznog perioda.

Topliji period zadržat će se do 8. aprila, uz jutarnje temperature zraka u Bosni od 6 do 11 °C, a u Hercegovini od 9 do 14 °C. Dnevne temperature u Bosni dostizat će do 22 °C, a u Hercegovini do 24 °C. Od 9. aprila do kraja prognoznog perioda jutarnje temperature zraka u Bosni kretat će se od 2 do 5 °C, a u Hercegovini od 4 do 7 °C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 17 °C, a u Hercegovini do 19 °C, prenosi Radiosarajevo.


