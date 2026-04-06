Danas proljeće, pa opet zimske jakne: Temperatura do 24 stepena i veoma sunčano, pa onda preokret

Temperature zraka u 8 sati: Sokolac, Drvar i Bugojno 1 stupanj, Livno i Ivan Sedlo 3, Sarajevo, Bihać, Prijedor i Tuzla 5, Banja Luka 6, Doboj 8, Bijeljina 9, Mostar i Trebinje 11 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 950 milibara, za 8 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21 stepen.

Objavljena je prognoza do četvrtka:

Za 7. april 2026. (utorak), u Bosni umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano prije podne, a u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena.

Za 8. april 2026. (srijeda), prolazno naoblačenje u jutarnjim satima. Već prije podne se očekuje razvedravanje. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje do 22 stepena.

Za 9. april 2026. (četvrtak), više oblačnosti na istoku, sjeveroistoku i centralnim područjima Bosne. U ostalim krajevima pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepena, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

