Američki stručnjak za vanjske poslove Charles Kupchan iz Vijeća za vanjske odnose u Washingtonu istakao je da Kongres SAD pokušava vratiti Zapadni Balkan u fokus američke vanjske politike, u momentu kada se regija suočava sa nestabilnošću i političkim zastojem. Kupchan je naglasio da ovakav potez dolazi u ključnom trenutku, ne samo za Srbiju i Kosovo, već i za širu stabilnost koju prate institucije države Bosne i Hercegovine.

Konstruktivan pritisak na Beograd i Prištinu

Kupchan je za Euronews Albania rekao da uključivanje Kosova i Srbije u Zakon o nacionalnoj odbrambenoj nadležnosti Sjedinjenih Država ima za cilj izvršiti konstruktivan pritisak na Prištinu i Beograd da napreduju u dijalogu i prevaziđu trenutni zastoj, istovremeno tražeći stabilne vlade. On podvlači da Kongres pokušava podstaći predsjednika Donalda Trumpa i njegovu administraciju da se aktivnije angažuju u regiji, u vrijeme kada je potrebno ozbiljno preusmjeravanje pažnje SAD na sigurnosna pitanja na Balkanu.

“Trump će pokušati uvrstiti normalizaciju odnosa Kosova i Srbije na svoju listu dostignuća. Imamo povećanu američku zabrinutost koja dolazi nakon povlačenja SAD iz dijaloga Srbije i Kosova”, objasnio je Kupchan. Dokument direktno podstiče Albina Kurtija da formira vladu što je prije moguće nakon pobjede na izborima, s obzirom na to da postoji zabrinutost zbog njegovog dosadašnjeg pristupa.

Sigurnost Balkana i uloga Washingtona

“Prisustvo Kosova u ovom dokumentu ima za cilj podstaći Prištinu i Beograd da napreduju u bilateralnom dijalogu i prevaziđu zastoj. Dokument također traži od ove dvije zemlje da imaju stabilne vlade. U Srbiji imamo destabilizovanu situaciju, na Kosovu smo mjesecima bez vlade, tako da je vrijeme da obje zemlje krenu naprijed”, ukazao je Kupchan. Prema njegovim riječima, u oba doma Kongresa ima mnogo zvaničnika koji su proveli značajno vrijeme na Balkanu, te stoga postoji nacrt posvećen isključivo ovom području, prenosi Kosovo Online.

Ovaj pojačani angažman SAD-a mogao bi imati direktne implikacije i na Bosnu i Hercegovinu. Dok Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nastoji održati stabilnost, regionalna preslagivanja uvijek utječu na unutrašnje odnose. Bilo kakve promjene u američkoj politici osjetit će se i u RS, naročito duž entitetske linije gdje je sigurnosni aspekt uvijek prioritet. O ovim pitanjima se nerijetko oglašava i članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, dok Ministar odbrane Bosne i Hercegovine i ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine koordiniraju aktivnosti u skladu sa međunarodnim obavezama države.

“Ranije se Trumpova administracija nije mnogo fokusirala na aspekt ‘sigurnosti Evrope’, kao što je to činila Bidenova administracija, a ovo je pokušaj Kongresa da pogura predsjednika i ljude oko njega, uključujući i državnog sekretara Marca Rubija, da preuzmu odgovornost za ovu agendu”, zaključio je Kupchan. Naglasio je da, dok se čeka stav koji će zauzeti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o nekim drugim pitanjima, fokus Washingtona ostaje na stabilizaciji cijelog balkanskog regiona.

