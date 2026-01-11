Enis Bešlagić objavio video iz bolnice i uputio savjet

Glumac Enis Bešlagić obratio se javnosti videoporukom iz bolnice, gdje je obavio preventivne zdravstvene preglede, želeći skrenuti pažnju na značaj brige o vlastitom zdravlju.

Bešlagić je pojasnio da se na kolonoskopiju i gastroskopiju odlučio iako nije imao nikakve tegobe, isključivo iz preventivnih razloga, kako bi provjerio da li je sa zdravljem sve u redu. U objavi je potvrdio da su nalazi uredni te iskoristio priliku da uputi apel građanima da se češće odlučuju na preventivne preglede.

“Preventivni pregled kolonoskopija i gastroskopija. I sve je dobro. Često više vodimo brigu o autu i kući nego o sebi, kontrolirajte se i brinite o svom zdravlju”, poručio je Bešlagić.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije i poruke podrške na društvenim mrežama. Glumac je podijelio i snimak iz bolnice, dodatno naglašavajući koliko su redovne kontrole i preventivni pregledi važni, čak i kada nema vidljivih zdravstvenih problema.

