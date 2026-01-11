Financijski horoskop od 12.1. do 18.1.: Bik održava stabilnost, Strijelac pojačava zaradu

Za Ovnove je ovo tjedan u kojem se posebno naglašava potreba za kočnicom. Povećana želja da se „odmah nešto promijeni“ može se lako pretvoriti u nepromišljene kupnje, nepotrebne troškove ili nejasna ulaganja. Energija tjedna podržava one koji prvo pogledaju stanje računa, a tek onda potežu karticu. Lavovi, tjedan može donijeti dodatne prihode kroz bonuse, stimulacije, popuste ili iznenadne pogodnosti. Ipak, preporuka je da takav dodatni novac ne ode odmah na „pokazivanje“, nego da se usmjeri na dugoročnije potrebe.

Početak godine već sam po sebi nosi napetiju atmosferu oko novca: bilježe se stari troškovi, stižu računi, a istovremeno se javlja želja da se „krene ispočetka“ i s budžetom i s navikama. Tjedan od 12. do 18.1.2026. traži od svih horoskopskih znakova više trezvenosti, konkretnih odluka i spremnosti da se preuzme odgovornost za ono kako se troši, štedi i planira.

Astrološka slika potiče na razboritost i jasnoću. Venera naglašava važnost sklada u odnosima pa se financije ne odvajaju od obitelji, partnerstva i bliskih ljudi. Umjesto impulzivnih kupnji i „naglašenog luksuza“, puno više koristi donose iskreni razgovori o zajedničkom proračunu, usklađivanje većih kupnji i dogovor oko prioriteta. To je tjedan u kojem je bolje raditi planove za otplatu dugova, dovršavanje starih obveza i postavljanje novih ciljeva, nego se zalijetati u nepoznate projekte.

Umjesto da novac bude izvor stresa, ovaj tjedan može postati prilika da se postave zdravije navike. Pažljivo praćenje troškova, realna slika vlastitih mogućnosti i spremnost da se izbjegnu sumnjive ponude ključni su za stabilnost. Svaki znak Zodijaka dobiva svoju nijansu ove teme – negdje kroz štednju, negdje kroz dodatne prihode, a negdje kroz učenje postavljanja granica u financijskim odnosima.

U nastavku donosimo detaljan financijski horoskop za tjedan od 12.1. do 18.1.2026. za svaki horoskopski znak.

Ovan

Za Ovnove je ovo tjedan u kojem se posebno naglašava potreba za kočnicom. Povećana želja da se „odmah nešto promijeni“ može se lako pretvoriti u nepromišljene kupnje, nepotrebne troškove ili nejasna ulaganja. Ako se pojavi poriv da naglo osvježite garderobu, kupite tehniku ili skup sitni luksuz, dobro je pričekati barem dan-dva prije donošenja odluke. Energija tjedna podržava one koji prvo pogledaju stanje računa, a tek onda potežu karticu.

Umjesto ulaganja u neizvjesne projekte, naglasak je na pokrivanju tekućih potreba. Računi, dugovanja, administrativne obveze i zaostala papirologija sada traže puni fokus. Što više toga raščistite ovih dana, to ćete se kasnije osjećati rasterećenije.

Posebno povoljan period dolazi prema kraju tjedna, kada se otvara prostor za razgovor o zajedničkim financijama s obitelji ili partnerom. Vaše ideje mogle bi dobiti podršku, ali ključna je jasnoća – definiran plan, konkretni iznosi i dogovoreni rokovi.

Dodatni prihodi mogu stići iz već poznatih izvora: starih projekata, honorara koji ste odavno odradili ili povrata dugova koje je netko zaboravio spomenuti. Vrijedi provjeriti stare dogovore, otvorene suradnje i zaboravljene račune, jer upravo ondje može „isplivati“ novac na koji više ni ne računate.

Bik

Bikovi ovaj tjedan mogu održati financijsku stabilnost oslanjajući se na ono što im ionako dobro ide – praktičnost i realnost. U fokusu su troškovi povezani s domom, udobnošću i kvalitetom svakodnevice. Kupnja kućanskih aparata, tekstila, stvari koje olakšavaju organizaciju prostora i čine dom funkcionalnijim sada ima smisla, pod uvjetom da se ne kupuje na brzinu, nego uz usporedbu cijena i kvalitetan izbor.

Razboritost je najbolji saveznik u sezoni popusta. Umjesto da vas ponese natpis „akcija“ ili „posebna ponuda“, isplati se pitati: „Bih li ovo kupio/la i da nije na sniženju?“ Ako je odgovor ne, bolje je proći dalje.

Posebnu pažnju zahtijevaju računi za komunalije, pretplate i eventualni zaostaci. Plaćanje na vrijeme čuva živce i sprječava dodatne troškove pa ovaj tjedan vrijedi odvojiti vrijeme za pregled svih obveza i njihovu sistematizaciju.

Ovo je i dobar trenutak za planiranje obiteljskog proračuna. Ako vas očekuju veći izdaci – uređenje doma, promjena namještaja, kupnja većih kućanskih uređaja – isplati se sjesti, otvoreno proći kroz brojke i dogovoriti raspored troškova. Financijski tok ostaje stabilan pa nema potrebe za žurbom ni paničnim potezima. Polagan, ali dosljedan pristup sada donosi više koristi od naglih promjena.

Blizanci

Blizanci ulaze u razdoblje u kojem im financije doslovno „pričaju priču“ o tome kako su trošili prethodnih tjedana i mjeseci. Ovo je odličan tjedan za iskrenu analizu prošlih troškova i traženje prostora za uštedu. Posebno se ističu izdaci za zabavu, restorane, razne pretplate i sve ono što se u trenutku činilo bezazlenim, a na kraju je ostavilo trag na računu. Već i blago rezanje takvih troškova može donijeti osjetnu razliku.

Dobro je usporiti s donošenjem odluka o skupim kupnjama ili ulaganjima, koliko god ponude zvučale primamljivo i moderno. Ako vas netko nagovara na „savršenu priliku“ ili „jedinstvenu investiciju“, isplati se uzeti pauzu, prespavati odluku i eventualno se savjetovati s osobom od povjerenja.

Krajem tjedna moguća je manja, ali dobrodošla injekcija podrške – povrat zaboravljenog duga, pomoć rodbine ili honorar koji je dugo čekao isplatu.

Razgovor o financijama u obitelji sada ima posebno veliku vrijednost. Zajedničko planiranje obiteljskog proračuna, dogovor oko većih troškova i usklađivanje ciljeva donosi stabilnost. Blizanci bi mogli uočiti da im je lakše držati se financijskog plana kada se o njemu ne brinu sami, nego kada postoji jasna zajednička slika i osjećaj da su svi uključeni.

Rak

Za Rakove je glavni financijski zadatak ovoga tjedna – odvajanje emocija od novčanih odluka. Povećana osjetljivost može dovesti do toga da trošite iz potrebe da nekoga usrećite, da popravite raspoloženje ili da „ugasite“ tjeskobu. Istovremeno, mogu iskrsnuti neočekivani troškovi vezani uz dom, sitne popravke, zdravlje, djecu ili goste. Ako imate naviku reagirati na takve situacije impulzivno, bit će važno zastati i prvo pogledati što si uistinu možete priuštiti.

Planiranje unaprijed i stvaranje čak i male financijske rezerve sada čine veliku razliku. Ovaj tjedan podržava dovršavanje postojećih plaćanja – zatvaranje dugova, vraćanje posuđenog novca, rješavanje zaostalih rata – ali ne podržava ulazak u nove kredite i posudbe. Ako vas netko potiče na zajedničke financijske avanture, kreditne kartice ili brzinske zajmove, mudro je biti oprezan.

Razgovori o troškovima i kupnjama, iako ponekad neugodni, trenutno su najbolji put prema većem miru. Kompromisi oko kućnog proračuna, jasno postavljanje granica i usklađivanje prioriteta donose i uštedu i bolji osjećaj sigurnosti u obitelji.

Kupnje povezane s brigom o sebi – obrazovni tečajevi, literaturu koja vam širi pogled, manji pokloni sebi – mogu biti povoljne, pod uvjetom da su u okviru realnih mogućnosti i da ne služe kao bijeg od problema.

Lav

Lavovi ovog tjedna mogu osjetiti snažan poriv da pokažu svoju financijsku moć – kroz odjeću, statusne simbole, skupe izlaske ili poklone. Upravo tu se nalazi i glavna zamka. Zvijezde vas potiču da se odmaknete od ideje da vrijedite onoliko koliko trošite i okrenete fokus prema onome što stvarno donosi osjećaj sigurnosti: ulaganje u zdravlje, udobnost, kvalitetan san i dobro organiziran dom.

Tjedan može donijeti dodatne prihode kroz bonuse, stimulacije, popuste ili iznenadne pogodnosti. Možda će se pojaviti rasprodaja na kojoj ćete konačno naći nešto što ste odavno planirali kupiti ili će vam stići obavijest o povratu novca.

Ipak, preporuka je da takav dodatni novac ne ode odmah na „pokazivanje“, nego da se usmjeri na dugoročnije potrebe – kućne troškove, obiteljske ciljeve, zdravstvene preglede ili kvalitetnu opremu koja vam olakšava svakodnevicu.

Ulaganja u dom posebno su naglašena. Manje renovacije, poboljšanja prostora, bolje osvjetljenje ili praktična rješenja koja štede vrijeme i energiju sada se pokazuju kao vrlo zahvalna investicija. Umjesto glamura, najviše koristi donosi osjećaj da vam je životni prostor stabilan, topao i funkcionalan.

Djevica

Djevice ovoga tjedna imaju priliku napraviti pravi „servis“ svojih financija. Vaš prirodni talent za analizu sada dolazi do punog izražaja. Vrijedi pregledati sve račune, ugovore, kartice, pretplate i uvjete koje možda niste čitali godinama.

Mogu se otkriti nepotrebne usluge koje se i dalje naplaćuju, pretplate koje više ne koristite ili troškovi koje se može smanjiti bez gubitka kvalitete života.

Poseban naglasak je na otplati starih kredita i duga. Čak i ako ne možete odjednom zatvoriti sve obveze, već i mali, ali redoviti koraci u tom smjeru daju osjećaj kontrole. Odgoda svih neesencijalnih troškova – impulzivnih online kupnji, „usputnih“ sitnica i luksuza koji nije na listi prioriteta – pomaže da se stvori jasnija financijska slika.

Kupnje bi ovih dana trebale biti strogo povezane s korisnošću. Popis prije odlaska u kupovinu nije samo preporuka, nego i zaštita od lutanja po policama i dodavanja nepotrebnih stvari u košaru. Pred kraj tjedna mogu se pojaviti mala, ali ugodna iznenađenja: neočekivan popust, koristan poklon ili prilika koja vam štedi novac. Usuglašavanje kućanskih troškova s partnerom ili obitelji donosi dodatnu stabilnost, posebno kad je riječ o većim investicijama.

Vaga

Za Vage je ovo tjedan mirnije financijske energije, ali to ne znači da je vrijeme za opuštanje. Stabilnost se održava upravo kroz proračun i analizu. Vrijedi sjesti i iskreno sagledati gdje novac odlazi – koje pretplate se i dalje plaćaju, a više ne donose korist, koja navika trošenja služi samo trenutnom dojmu, a ne realnoj potrebi.

Odustajanje od lijepih, ali nepraktičnih predmeta koje kupujete u naletu oduševljenja sada donosi veliku uštedu.

Ovaj period je odličan za ulaganje u dom. Ne radi se nužno o velikim renovacijama, nego o manjim preinakama koje prostor čine skladnijim, prozračnijim i ugodnijim za život. To može biti nova polica, bolja organizacija stvari ili ulaganje u detalje koji svakodnevicu čine lakšom. Takve promjene pozitivno utječu i na raspoloženje i na motivaciju.

Vagama se savjetuje da izbjegavaju posuđivanje velikih iznosa i preuzimanje tuđih financijskih obveza. Empatija i želja da pomognete dragim ljudima ne trebaju vas dovesti u situaciju da sami postanete opterećeni. Mudro upravljanje novcem, jasne granice i realna procjena svojih mogućnosti ključ su za održavanje ravnoteže i unutarnjeg mira.

Škorpion

Škorpioni ovaj tjedan ulaze u fazu u kojoj financije traže strateški pristup. Nije vrijeme za nagle, rizične odluke, već za pažljivo promišljanje i dugoročnu perspektivu. Ako razmišljate o većim ulaganjima, poslovnim projektima ili kupnji vrjednijih stvari, vrijedi se savjetovati sa stručnjacima ili osobama kojima vjerujete. Odluke donesene bez provjere detalja mogu kasnije donijeti nepotrebno opterećenje.

Tjedan posebno podržava zatvaranje starih kredita i rješavanje dugova. Svaki korak prema smanjenju obveza gradi osjećaj sigurnosti. Također je povoljan trenutak da počnete graditi ili ojačate osobnu „sigurnosnu mrežu“ – štednju za nepredviđene situacije, makar simboličnu. Time smanjujete stres u budućim kriznim trenucima.

Mogući su mali neočekivani prihodi, ali umjesto da se odmah potroše, dobro ih je usmjeriti na najhitnije potrebe ili dodatnu rezervu. Prihodi mogu rasti kroz disciplinu i štedljivost, a ne kroz rizik.

Važno je izbjeći financijski pritisak okoline – zajednički izlasci, grupna trošenja ili nagovori na ulaganja u koje sami niste uvjereni mogu vas odvesti u smjeru koji nije u skladu s vašim ciljevima.

Strijelac

Strijelci ovog tjedna imaju življu financijsku sliku: mogu se pojaviti novi izvori prihoda, povremeni poslovi, mogućnost prodaje stvari koje više ne koristite ili ideje za manji sporedni projekt. Ova dinamika može biti uzbudljiva, ali nosi i rizik – što je više prilika, to je veća šansa da novac jednako brzo i ode.

Glavni naglasak je na tome da ne trošite više nego što zaradite, posebno na iskustva, putovanja, izlaske i zabavu. Iako su ta područja važna za vaš osjećaj smisla, sada je ključno pronaći zdravu mjeru.

Dobro je preispitati koliko ulažete u obrazovanje, seminare, radionice i hobije – upravo ta ulaganja imaju najviše potencijala da se dugoročno isplate, posebno ako su povezana s vašim talentima i vještinama.

Izbjegavanje zajmova i kredita ovoga tjedna je vrlo važna tema. Financijska energija ide u smjeru samoodrživosti: plaćanje onoga što je dostupno, bez ulaska u dugove koji kasnije ograničavaju slobodu. Ako uspijete zadržati taj princip, možete ovaj tjedan iskoristiti kao početak zdravijeg odnosa prema novcu.

Jarac

Jarcima tjedan od 12. do 18.1. donosi priliku za kreativniji pristup novcu. To ne znači neozbiljnost, nego fleksibilnost u načinu na koji planirate, zarađujete i trošite. Vrijedi sjesti i napraviti detaljan pregled prihoda i troškova, ali i zapitati se gdje postoji prostor za racionalnije odluke. Mogu se pojaviti povoljne ponude ili popusti na robu i usluge koje su doista korisne, posebno vezano uz posao, zdravlje i dom.

Ako razmišljate o većoj kupnji ili ulaganju u dom, dobro je uključiti cijelu obitelj u proces odlučivanja. Zajednička analiza i dogovor o prioritetima sprečavaju kasnije nesporazume i stvaraju osjećaj da svi sudjeluju u izgradnji stabilnosti.

Financijske avanture i ulaganja u sumnjive projekte sada nisu podržani – koliko god nešto djelovalo primamljivo, manjak jasnih garancija sugerira da treba pričekati.

Vaši bližnji će primijetiti i cijeniti vaš trud ako pokažete mudrost, ali i otvorenost za prijedloge. Spoj odgovornosti i fleksibilnosti omogućuje da i uz postojeće obveze pronađete prostor za štednju, bez osjećaja uskraćivanja.

Vodenjak

Vodenjaci ovoga tjedna vide izravnu vezu između svojih potreba i stanja računa. Financijska slika jasno odražava koliko dobro razlikujete želje od onoga što je uistinu važno. Ovaj period vas potiče da se usredotočite na ono što je ključno: troškovi stanovanja, hrane, zdravlja, obrazovanja i stvarne potrebe obitelji. Sve izvan toga zaslužuje dodatnu provjeru.

Dobro je vrijeme za razgovore o unutarnjim obiteljskim troškovima. Dijeljenje iskustava štednje, ideja za uštedu i pravedniju raspodjelu troškova može donijeti nova rješenja.

Ponekad mali dogovori, poput drugačijeg načina kupnje namirnica ili organiziranja prijevoza, kroz dulje vrijeme donesu znatne uštede.

Mogu se pojaviti neočekivane ideje za dodatni prihod – prodaja starih predmeta, izrada rukotvorina, pružanje online usluga ili sporedni hobiji koji se mogu pretvoriti u simboličan, ali stalan priljev novca. Ključno je ne stvarati pritisak velikih očekivanja. Financijska usporedba s drugima sada je posebno štetna; fokus na vlastiti tempo i realne mogućnosti donosi mir.

Ribe

Za Ribe je ovaj tjedan obilježen pojačanom svjesnošću i brigom za financijsku budućnost. Možda ćete jasnije nego prije uočiti gdje novac „curi“, koje kupnje služe samo utjesi i koliko toga stoji neiskorišteno. Energija tjedna podržava odluku da se odreknete nepotrebnih troškova i usmjerite pažnju na ono što vam doista gradi osjećaj sigurnosti.

Dobro je pregledati postojeću ušteđevinu, ako je imate, i napraviti popis željenih troškova uz jasne prioritete. Kada sve stoji na papiru, lakše je vidjeti što može pričekati, a što zahtijeva bržu akciju.

Ovo je povoljan period za rješavanje starih dugova – čak i djelomična otplata donosi psihološko olakšanje i motivira na daljnje korake.

Ako razmišljate o ulaganju u obrazovanje, zdravlje ili poboljšanje uvjeta života, energija tjedna vas podržava, pod uvjetom da izbjegavate nejasne i rizične projekte. Razgovor o proračunu s obitelji, zajedničko postavljanje ciljeva i odluka da se gradi obiteljska štednja osnažuju osjećaj rasta. Umjesto da novac bude izvor tjeskobe, može postati alat kroz koji gradite stabilniju i mirniju budućnost.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

