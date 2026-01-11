Svijet

Najmanje 648 demonstranata ubijeno u sukobima s iranskim snagama

4.0K  
Objavljeno prije 41 minuta

Najmanje 648 demonstranata ubijeno je u obračunu iranskih snaga sigurnosti s protestnim pokretom koji potresa Islamsku republiku, objavilo je u ponedjeljak udruženje Iran Human Rights (IHR) sa sjedištem u Norveškoj, upozoravajući da bi stvarni broj žrtava mogao biti daleko veći.

Međunarodna zajednica ima dužnost zaštititi civilne demonstrante od masovnih ubistava koje provodi Islamska republika – izjavio je direktor IHR Mahmood Amiry-Moghaddam, komentirajući novi broj smrtnih slučajeva koji je potvrdila ta nevladina organizacija,pišu Vijesti

IHR je saopćio da je “prema nekim procjenama više od 6.000 ljudi možda ubijeno“, ali je upozorio da skoro četverodnevni prekid interneta koji su namenule iranske vlasti „izuzetno otežava nezavisnu provjeru tih izvještaja“. prenosi AFP.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh