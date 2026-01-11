Najmanje 648 demonstranata ubijeno u sukobima s iranskim snagama

Međunarodna zajednica ima dužnost zaštititi civilne demonstrante od masovnih ubistava koje provodi Islamska republika – izjavio je direktor IHR Mahmood Amiry-Moghaddam, komentirajući novi broj smrtnih slučajeva koji je potvrdila ta nevladina organizacija,pišu Vijesti

IHR je saopćio da je “prema nekim procjenama više od 6.000 ljudi možda ubijeno“, ali je upozorio da skoro četverodnevni prekid interneta koji su namenule iranske vlasti „izuzetno otežava nezavisnu provjeru tih izvještaja“. prenosi AFP.

