“Trampe, pazi se – rat protiv Irana nije piknik”

Objavljeno prije 2 sata

Kataib Hezbollah, najmoćnija milicija u Iraku koju podržava Iran, danas je izdala upozorenje Sjedinjenim Državama, upozoravajući na mogući sukob s Iranom.

Američki predsjednik Donald Trump razmatra moguće vojne opcije protiv Irana nakon smrtonosnih prosvjeda u zemlji, dok procjenjuje hoće li ispuniti svoje nedavne prijetnje napadom na režim ako upotrijebi smrtonosnu silu protiv civila.

U izjavi, milicija je upozorila SAD da “rat protiv Irana nije piknik, već vatra koja, ako se zapali, neće biti ugašena dok vas ne zakopaju u zemlju, a platit ćete dvostruko više nego što vaš pohlepni gospodar želi zaraditi”.

Kataib Hezbolah je takođe pozvala borce da stanu u solidarnost sa iranskim narodom, opisujući odbranu Irana kao odbranu svetinja šire muslimanske nacije.

Takođe je pozvala Iračane i saveznike da ostanu budni i ignorišu “glasove izdajnika i alarmista.”


