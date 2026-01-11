“Trampe, pazi se – rat protiv Irana nije piknik”

Američki predsjednik Donald Trump razmatra moguće vojne opcije protiv Irana nakon smrtonosnih prosvjeda u zemlji, dok procjenjuje hoće li ispuniti svoje nedavne prijetnje napadom na režim ako upotrijebi smrtonosnu silu protiv civila.

U izjavi, milicija je upozorila SAD da “rat protiv Irana nije piknik, već vatra koja, ako se zapali, neće biti ugašena dok vas ne zakopaju u zemlju, a platit ćete dvostruko više nego što vaš pohlepni gospodar želi zaraditi”.

Kataib Hezbolah je takođe pozvala borce da stanu u solidarnost sa iranskim narodom, opisujući odbranu Irana kao odbranu svetinja šire muslimanske nacije.

Takođe je pozvala Iračane i saveznike da ostanu budni i ignorišu “glasove izdajnika i alarmista.”

Facebook komentari