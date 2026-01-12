NEDIM SLADIĆ – prognoza za drugi dio januara: Evo šta nam donosi temperaturni preokret?

Bosnu i Hercegovinu proteklih dana obilježilo je promjenjivo vrijeme s obilnim padavinama u vidu snijega i ledene kiše, praćene ekstremno niskim temperaturama zraka.

Ipak, kako najavljuje bh. meteorolog Nedim Sladić temperature zraka u Bosni će se u narednim danima kretati nekoliko stepeni iznad Celzijusa.

– Važno je istaknuti da sve ovo prati jedan određeni izuzetak, a to je dotok toplijeg zraka po visini, što vrlo lako može usloviti pojavu temperaturne inverzije, odnosno temperaturnog preokreta, kada je topliji zrak na visini, a hladniji sabijen u nizini, kaže Sladić za Oslobođenje.

Kako je pojasnio, do 17. januara neće biti nekog značajnijeg vjetra.

– Samim time znači da možemo očekivati povratak aerozagađenja, ali isto tako i jutarnjih magli, koje se ponegdje lokalno mogu zadržati i tokom dijela prijepodneva, kaže Sladić.

Sladić također ističe da nekog značajnijeg zahlađenja, barem do početka treće dekade mjeseca januara, neće biti.

– Vrlo je izgledno da bi ovakvo stanje moglo potrajati barem do 23. ili 24. januara, a kako sada stvari stoje, temperature zraka će biti iznad uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine, kaže on.

Kada je riječ o iznadprosječnim temperaturama zraka, vrlo važno je, kaže Sladić, istaknuti da se neće raditi o nekom pretjeranom zatopljenju na visini. To znači da će najviši vrhovi planina biti oko nule ili blago ispod.

On se posebno osvrnuo na otapanje snijega koje bi se, kako navodi, trebalo odvijati umjerenije, te samim time ne bi trebalo biti bojazni od novih poplava u narednom periodu.

