“Uništenje”

„Što se tiče nedavnih događaja u Ukrajini, kada dronovi mogu uletjeti na naš teritorij tko zna odakle, reći ćemo iskreno – još uvijek nismo naučili reagirati 100% na sve te upade, a nismo naučili uništavati ih 100% vremena. Ne znam je li moguće postići tih 100%, ali moramo težiti tome“, naglasio je Lukašenko, prema Belti.

On je dodao da se situacija ne smiruje.

Bjeloruski čelnik danas je saslušao izvješća čelnika sigurnosnih struktura kako bi odobrio odluke o zaštiti državne granice u 2026. godini.

Bjeloruski ministar obrane Viktor Krenjin predstavio je Lukašenku plan zaštite državne granice u zračnom prostoru. Među čimbenicima koji su posebno uzeti u obzir bila je situacija na jugu zemlje u vezi sa sukobom u Ukrajini .

„Vidimo, posebno u posljednje vrijeme, da se povećao broj slučajeva kršenja državne granice u zračnom prostoru . Sukladno tome, adekvatno reagiramo“, naglasio je bjeloruski ministar obrane.

Hrenjin je također podsjetio na prisutnost krstarećih raketa raspoređenih u američkim bazama u Poljskoj i Rumunjskoj, gdje se, kako je navedeno, nalaze proturaketne baze.

„Savršeno dobro razumijemo da bi uz manje preinake ovi objekti mogli lansirati krstareće rakete koje bi mogle pogoditi cijeli naš teritorij. Spremni smo izvršavati zadatke i odgovoriti na sve izazove i prijetnje koje mogu biti usmjerene prema našoj zemlji“, izjavio je bjeloruski ministar.

