“Bibi je očajan, želi da me vidi”…

Prema lokalnim medijima, program posjete bit će ispunjen brojnim aktivnostima, uključujući razgovore o drugoj fazi sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze .

Ovo će biti peti sastanak Trumpa i Netanyahua u SAD-u otkako se republikanski predsjednik vratio u Bijelu kuću prije gotovo godinu dana.

“Netanjahu će me vjerovatno posjetiti na Floridi. Želi da me vidi”, rekao je Tramp sredinom decembra, misleći na svoju luksuznu rezidenciju Mar-a-Lago.

Ključne teme razgovora

Prema izraelskim dnevnim novinama Yedioth Ahronoth, dvojica lidera će razgovarati o Iranu , zakletom neprijatelju Izraela, nakon kratkog rata između dvije zemlje u junu.

Očekuje se da će razgovarati i o Siriji , libanonskoj miliciji Hezbollah i primjeni druge faze primirja u Pojasu Gaze .

Druga faza mirovnog sporazuma

Druga faza mirovnog sporazuma predviđa razoružanje palestinskog pokreta, postepeno povlačenje izraelske vojske iz cijele Gaze, uspostavljanje prelazne uprave i raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga.

Prije nego što započne pregovore o ovim osjetljivim pitanjima, Izrael zahtijeva povratak tijela posljednjeg taoca u Gazi , policajca Rana Gwilija. Hamas tvrdi da ga još nije uspio pronaći.

