Bivša supruga Igora Kojića prekinula šutnju: Nakon sedmicu dana našao je drugu

Njihova ljubavna priča privukla je veliku pažnju javnosti, a srpske medije zanimalo je kako na novu vezu svog bivšeg supruga gleda Sofija.

Ona je otkrila da s Igorom već duže vrijeme nema nikakvu komunikaciju te da nakon završetka braka nisu uspjeli zadržati prijateljski odnos.

„Nismo ostali u kontaktu. Jednostavno, kada neko nakon samo sedam dana pronađe drugu osobu, zaista nema potrebe za daljnjim kontaktom“, poručila je Sofija.

Na pitanje novinara smatra li da se Kojić prema njoj ponio nekorektno, odgovorila je kratkom, ali znakovitom izjavom,pišu Vijesti

„O bivšima i pokojnicima sve najljepše“, kazala je za Hype TV.

Sofija se osvrnula i na njegovu novu ljubavnu vezu. Istakla je da je upoznata s dešavanjima u njegovom privatnom životu, a Kojiću i njegovoj novoj partnerici poželjela je sve najbolje.

Podsjetimo, brak Sofije Dacić i Igora Kojića trajao je svega pet mjeseci, a par se razveo prošle godine. Nedugo nakon rastanka Kojić je započeo novu romansu s djevojkom iz Rijeke, s kojom sada očekuje prinovu,pišu

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