Stiže zahlađenje: Kiša širom BiH, na planinama moguć snijeg

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica 6 stepeni; Ivan Sedlo 12; Drvar, Livno 15; Prijedor, Sokolac 16; Bugojno, Sanski Most 17; Bihać, Jajce, Sarajevo-Bjelave, Srebrenica, Zenica, Zvornik 18; Banja Luka, Trebinje 19; Bijeljina, Mostar, Tuzla 20; Gradačac i Neum 21 stepen.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom noći u višim područjima Bosne i na planinama se očekuje snijeg ili susnježica. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar u jutarnjim satima umjeren do pojačan južni i jugozapadni, a u ostatku dana postepeno slabi i mijenja smjer na zapadni i sjeverozapadni.

Dnevna temperatura u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne od 6 do 12, u centralnim, istočnim i jugozapadnim do 18, a u Hercegovini do 20 stepeni. Prema kraju dana i tokom noći zahlađenje,pišu Vijesti

U Sarajevu pretežno oblačno s kišom. Dnevna temperatura zraka oko 18 stepeni, saopćeno je iz FHMZ-a.

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