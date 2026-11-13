Studenti najavili zatvaranje izraelske fabrike dronova koju je otvorio Vučić

Ubović, student Fakulteta organizacionih nauka i jedan od prepoznatljivijih predstavnika studentskog pokreta, govorio je o ovoj temi tokom gostovanja u podcastu britanskog novinara Arona Bastanija, odgovarajući na pitanje o tome kakav bi odnos buduća vlast imala prema Izraelu.

Istakao je da je situacija koja se odvija u Izraelu i Palestini velika mrlja na čovječanstvu, naglasivši da je u programu pokreta jasno navedeno kako će se zalagati za prekid trgovine oružjem s Izraelom.

Također je podsjetio na bliske odnose Aleksandra Vučića s Izraelom, ističući da je u Srbiji izgrađena fabrika za proizvodnju dronova. Takav projekat ocijenio je neprihvatljivim i poručio da ga je potrebno zaustaviti.

Vučić je na svom Instagram profilu objavio video u kojem je ustvrdio da se, pod utjecajem stranih službi, pokušava oslabiti i razgraditi odbrambeni sektor Srbije. Osim Ubovićevih stavova o Izraelu, osvrnuo se i na mogućnost da Studentska lista odustane od planiranog uvođenja obaveznog vojnog roka u trajanju od 75 dana.

Vučić je tom prilikom izjavio da je, prema njegovim riječima, najavljeno odustajanje od saradnje s Izraelom i Kinom, ali i s državama koje raspolažu najjačim vojnim snagama i najmodernijim naoružanjem,pišu Vijesti

Na ovu temu oglasila se i bivša premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je na društvenoj mreži X upozorila da bi najavljene promjene mogle ugroziti radna mjesta više od 20.000 zaposlenih u namjenskoj industriji. Također je naglasila da bi fabrika dronova Srbiji omogućila otvaranje novih radnih mjesta za visokokvalifikovane stručnjake.

Podsjećamo, Vučić je fabriku za sklapanje izraelskih dronova svečano otvorio u septembru. Ranije istraživanje BIRN-a i izraelskog lista Haaretz pokazalo je da izraelska kompanija Elbit Systems posjeduje 51 posto vlasničkog udjela u fabrici, dok preostalih 49 posto pripada državnoj kompaniji Yugoimport SDPR.

Prema pisanju BIRN-a, izvoz municije i naoružanja iz Srbije u Izrael od 2023. godine povećan je čak 42 puta, dostigavši vrijednost od 114 miliona eura.

Konstitutivna sjednica novog saziva Narodne skupštine Srbije zakazana je za utorak, 17. novembra.

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