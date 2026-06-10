Estetski hirurg upozorava: Djevojke žele da smanje stopala i suze ramena

Mladi sve češće dolaze u ordinaciju estetskog hirurga sa potpuno neočekivanim zahtjevima poput smanjenja stopala i sužavanja ramena, rekao je profesor doktor Jakup Čil iz Turske.Po njegovim riječima, zbog uticaja društvenih mreža estetski zahvati postaju sve masovniji, prenio je portal En son haber.

– Često mi traže da im smanjim stopala uz obrazloženje da će cipele ljepše i elegantnije izgledati ako im stopala budu manja – kazao je doktor.

Po njegovim riječima, djevojke žele da im ramena budu uža kako bi garderoba koju nose djelovala elegantnije, a muškarci žele da se operišu kako bi im ramena bila šira.

“Ove operacije uopšte nisu tako jednostavne kao što izgledaju na društvenim mrežama. Ovakve intervencije mogu i treba da se izvode samo ukoliko postoji urođena anomalija”, kazao je lekar.

Vanredni profesor Emre Hodžaoglu sa Odeljenja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Medicinskog fakulteta u Istanbulu izjavio je da mladi u posljednje vrijeme zahtevaju od roditelja da im kao poklon za uspješno završenu školsku godinu plate estetske operacije.”U posljednje vreme fileri u usnama su postali opšteprihvaćeni i svi ih rade”, kazao je doktor,piše Avaz

Po njegovim riječima, svaka hirurška intervencija nosi i određene rizike, pa je zato važno da pacijenti biraju stručne ljekare koji imaju iskustvo.

Naveo je da se starosna granica za estetske zahvate značajno spustila.

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