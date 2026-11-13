Poznato ko je ubijen u pucnjavi u sarajevskom naselju Malta

Mehmed Smječanin, iz Buljakovog Potoka, podlegao je povredama nakon što je noćas ranjen u pucnjavi koja se dogodila u sarajevskom naselju Malta, nezvanično saznaje „Avaz“.

Prema našim saznanjima riječ je o muškarcu koji je radio kao izbacivač u jednom sarajevskom klubu.

Nezvanično, izvršilac je mlađi muškarac.

Podsjetit ćemo, kako je zvanično potvrđeno iz policije jutros, oko 02:30 sati, PU Novo Sarajevo obaviještena je da je ispred ugostiteljskog objekta u ulici Zmaja od Bosne došlo do upotrebe vatrenog oružja.Policijski službenici intenzivno tragaju za muškarcem za kojeg postoji sumnja da je izvršilac ovog krivičnog djela, dodala je,piše Avaz

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