Zavladala panika, 40.0000 navijača BiH dolazi “ugasiti” domaćina?

“Ludi podaci: 40.000 ljudi neće navijati za Švedsku?”, zabrinuto piše švedski Aftonbladet, pozivajući se na bh. medije koji izvještavaju o mogućoj invaziji navijača Zmajeva. Šveđani bi prema tome, dakle, ispali gosti na vlastitom terenu, s tek petinom svojih pristalica na zdanju koje ima oko 50.000 sjedećih mjesta.

Ipak, iako ih se ne može u potpunosti odbaciti, ističu i kako ove najave treba uzeti s rezervom. Šveđani su, naime, kontaktirali savez s namjerom saznanja podrijetla kupaca ulaznica, međutim tačan odgovor nisu saznali.

– Provjerili smo s odjelom za ulaznice i vrlo je teško procijeniti tačan broj, ali očekujemo velik odaziv bosanskohercegovačkih navijača, što će svakako obilježiti atmosferu na stadionu. Ono što sa sigurnošću možemo potvrditi jest da je sektor predviđen za navijače Bosne i Hercegovine u potpunosti rasprodan – otkrio je Fredrik Madestam, zamjenik glasnogovornika Saveza, prenose Sportske novosti.

“Šveđani u manjini” tema je koja je ovih dana postala vrlo aktualna među švedskom javnosti pa se tako na nju osvrnuo i selektor Graham Potter.

– Ne znam tačno kako će sve izgledati, ali čuo sam za te informacije. Bit će zanimljivo igrati pred velikim brojem gostujućih navijača. Na to ne možemo utjecati. Jednostavno se moramo znati nositi s takvom situacijom. Očekuje nas fantastična atmosfera i bit će zabavno. Na nama je da se pobrinemo da švedski navijači na kraju utakmice budu zadovoljni – rekao je Potter.

Slično razmišlja i krilni napadač Alexander Bernhardsson.

– To je nešto na što se moramo pripremiti. Bosna i Hercegovina ima velik broj navijača koji svoju reprezentaciju prate širom svijeta. Ipak, vjerujem da ćemo i mi imati snažnu podršku s tribina. Izuzetno se veselim ovoj utakmici – poručio je Bernhardsson.

Utakmica će, kako god, imati veliki rezultatski značaj za obje reprezentacije. Dva kola prije kraja grupne faze Lige nacija, Švedska se nalazi na prvom mjestu grupe B4 s deset osvojenih bodova. Bosna i Hercegovina je druga s osam bodova. Švedska bi pobjedom u subotnjem susretu osigurala prvo mjesto u grupi, dok Bosna i Hercegovina pokušava ostati u borbi za prvu poziciju,pišu Vijesti

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