Detalji stravičnog zločina u Njemačkoj: Muškarac koji je već deportovan u Hrvatsku nožem ubio suprugu, majku petero djece

Muškarac koji je ranije deportovan u Hrvatsku osumnjičen je za ubistvo supruge, 35-godišnje majke petero djece, u njemačkom gradu Durenu. Prema pisanju njemačkog portala Focus, zločinu su prethodile prijetnje i nasilje, zbog čega je žena ranije tražila zaštitu policije.Osumnjičeni Ferhat A. u martu ove godine vraćen je u Hrvatsku na osnovu Dublinske uredbe, ali se dva mjeseca kasnije ponovo pojavio u Njemačkoj. Njegova supruga je ranije s djecom bila smještena u sigurnu kuću, a protiv njega su se vodili postupci zbog napada i prijetnji,piše Avaz

Njemačke vlasti krajem septembra pokrenule su postupak njegovog ponovnog udaljavanja iz zemlje, a nalog za deportaciju izdat je 15. oktobra. Prema navodima “Focusa”, od 5. novembra pokušavale su organizovati njegov povratak u Zagreb.

Zločin se dogodio 9. novembra, kada je, prema dosadašnjim informacijama, muškarac čekao suprugu ispred biroa za zapošljavanje. Nakon svađe, kako se sumnja, više puta ju je ubo nožem. Jedan ubod u prsa bio je smrtonosan, a obdukcijom su utvrđene i brojne povrede koje ukazuju na pokušaj odbrane.

Nakon napada pobjegao je, ali ga je policija pronašla praćenjem mobilnog telefona. Na predaju ga je, prema pisanju njemačkog medija, nagovorio šura. Osumnjičeni je uhapšen i nalazi se u pritvoru.

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