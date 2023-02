OD SRCA ZA NJU: HUMANITARNA AKCIJA I KVIZ POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Povodom Međunarodnog dana žena, Udruženje “Ruku na srce” organizuje projekat “Od srca za nju”, u sklopu kojeg se nastoji obezbijediti 50 paketa osnovnih higijenskih potrepština i kozmetike štićenicama Sigurne kuće u Sarajevu – Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici na području Kantona Sarajevo, Fondacija lokalne demokratije.

Tim povodom, Udruženje će u saradnji sa Homework Hub-om održati humanitarni kviz općeg znanja, a prikupljena sredstva od kotizacije, u iznosu od 5 KM po učesniku, biti će iskorištena za projekat “Od srca za nju”. Humanitarni kviz održat će se u subotu, 04. marta 2023. godine sa početkom u 19 sati u prostorijama Homework Hub-a, Kolodvorska 12, Sarajevo.

Kviz će se igrati ekipno, a prijave su moguće putem poruke na Facebook ili Instagram stranici Udruženja “Ruku na srce”, putem maila rukunasrce@gmail.com ili viberom na broj telefona 062 320 832. Prijave su otvorene do 3. marta 2023. godine.

Ovaj događaj će posebno zanimljivim činiti moderatorica kviza, Emela Burdžović sa kojom će sudionici u pauzama kviza moći razgovarati o njenom radu, iskustvima i planovima.

Također, Udruženje “Ruku na srce” poziva studente, školarce, sugrađane i predstavnike kompanija, udruženja i sportskih kolektiva da nas podrže i pomognu nam da uljepšamo ovaj posebni dan svim ženama.

Za ovaj projekat mogu se donirati higijenske potrepštine, kao sto su: higijenski ulošci, dnevni ulošci, vlažne maramice, dezodorans, brijači, krema za lice, kupka za tijelo, šampon, losion za tijelo.

Ove godine Udruženje je odlučilo napraviti i paketiće sa šminkom, koja usreći svaku ženu. Ukoliko ste u mogućnosti, možete donirati i šminku kao sto su sjene za oči, maskara, karmin, parfem, četkice za šminkanje, rumenilo.

Sve donacije higijenskih potrepština i šminke mogu se dostaviti na slijedeće punktove: Svakim radnim danom od 08:30 do 20:30, te vikendom do 18:00 u prostorije Hub Homework (ul. Kolodvorska 12), Subotom u periodu od 10:00 do 12:00 u Centar „Ruku na srce“ na Dobrinji (ul. Esada Pašalića 8, Toner.ba (AM SUPPORT d.o.o. Sarajevo) svakim radnim dano od 08:00 do 16:00 (Aleja Bosne Srebrene 14).

Ukoliko niste u mogućnosti lično dostaviti svoj prilog, na žiro račun Udruženja (1990490056036171, Sparkasse Bank) možete uplatiti i novčane donacije sa naznakom: Za projekat “Od srca za nju”.

Također, aktivan je i humanitarni broj za korisnike BH Telecoma (090 291 071), putem kojeg je moguće donirati 2,00 KM.

Rok prikupljanja donacija je 6. mart 2023.godine.

