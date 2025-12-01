Humanost

UNRWA: Izrael blokira ulazak 6.000 kamiona humanitarne hrane, dovoljnih za tromjesečne potrebe stanovništva Gaze

Savjetnik za medije Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA) Adnan Abu Hasna izjavio je da izraelske vlasti usred sve gore humanitarne krize zadržavaju 6000 kamiona UNRWA-e natovarenih zalihama hrane dovoljnim za Pojas Gaze za tri mjeseca…

…uz stotine hiljada šatora i deka namijenjenih za otprilike 1,3 milijuna Palestinaca.

Abu Hasna je u ponedjeljak u izjavi dodao da broj kamiona koji trenutno ulaze u Gazu premašuje stopu koja je ulazila prije primirja, ali je naglasio da te količine nisu dovoljne za zadovoljavanje ogromnih potreba unutar Pojasa.

Rekao je da izraelske vlasti i dalje sprječavaju ulazak zdravstvenih potrepština, vode i hrane, naglašavajući da je većina stanovnika Gaze u potpunosti ovisna o humanitarnoj pomoći zbog niske kupovne moći.

Napomenuo je da humanitarne organizacije podnose zahtjeve za dostavu osnovnih materijala poput rezervnih dijelova za postrojenja za desalinizaciju i pročišćavanje otpadnih voda, medicinske opreme te međunarodnih timova i osoblja, ali Izrael odbija većinu tih zahtjeva, prenosi QNA.


