UNRWA: Izrael blokira ulazak 6.000 kamiona humanitarne hrane, dovoljnih za tromjesečne potrebe stanovništva Gaze

…uz stotine hiljada šatora i deka namijenjenih za otprilike 1,3 milijuna Palestinaca.

Abu Hasna je u ponedjeljak u izjavi dodao da broj kamiona koji trenutno ulaze u Gazu premašuje stopu koja je ulazila prije primirja, ali je naglasio da te količine nisu dovoljne za zadovoljavanje ogromnih potreba unutar Pojasa.

Rekao je da izraelske vlasti i dalje sprječavaju ulazak zdravstvenih potrepština, vode i hrane, naglašavajući da je većina stanovnika Gaze u potpunosti ovisna o humanitarnoj pomoći zbog niske kupovne moći.

Napomenuo je da humanitarne organizacije podnose zahtjeve za dostavu osnovnih materijala poput rezervnih dijelova za postrojenja za desalinizaciju i pročišćavanje otpadnih voda, medicinske opreme te međunarodnih timova i osoblja, ali Izrael odbija većinu tih zahtjeva, prenosi QNA.

