Region

“Kabadahijsko ponašanje, Dodik nema institucionalni kapacitet da bilo kome nešto zabrani, jer se trenutno ne nalazi ni na jednoj izvršnoj funkciji”

21.4K  
Objavljeno prije 52 minute

Vojislav Šešelj izjavio je da ne vidi prostor za podršku odnosu između Milorada Dodika i Andreja Plenkovića, ističući da je Dodik imao korektnije odnose sa Zoranom Milanovićem nego sa aktuelnim hrvatskim premijerom.

 Vojislav Šešelj - Kurir.rs

Komentarišući aferu u kojoj se pominju Dodik, Aca Lukas i Naser Orić, Šešelj je ocenio da taj slučaj nema poseban politički značaj. Prema njegovim rečima, Dodik nema institucionalni kapacitet da bilo kome nešto zabrani, jer se trenutno ne nalazi ni na jednoj izvršnoj funkciji.

Šešelj je naglasio da otkazivanje koncerata predstavlja indikator stanja demokratije u Republici Srpskoj, ali je dodao da se o tome ko je poželjan, a ko ne, ne može odlučivati administrativnim zabranama.
-Ne može Dodik da zabrani nikome ništa jer on nije ni na kakvoj funkciji. To je kabadahijsko ponašanje, a to što su koncerti otkazani to govori o stepenu demokratije u Srpskoj – istakao je on.

-Republika Srpska je demokratska, a o poželjnim i nepoželjnim mogu da odluče samo njeni građani ukazivanjem poštovanja ili nepoštovanja, zaključili su Šešelj i Gajić.


Teme:, , , , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh