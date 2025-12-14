“Kabadahijsko ponašanje, Dodik nema institucionalni kapacitet da bilo kome nešto zabrani, jer se trenutno ne nalazi ni na jednoj izvršnoj funkciji”

Komentarišući aferu u kojoj se pominju Dodik, Aca Lukas i Naser Orić, Šešelj je ocenio da taj slučaj nema poseban politički značaj. Prema njegovim rečima, Dodik nema institucionalni kapacitet da bilo kome nešto zabrani, jer se trenutno ne nalazi ni na jednoj izvršnoj funkciji.

Šešelj je naglasio da otkazivanje koncerata predstavlja indikator stanja demokratije u Republici Srpskoj, ali je dodao da se o tome ko je poželjan, a ko ne, ne može odlučivati administrativnim zabranama.

-Ne može Dodik da zabrani nikome ništa jer on nije ni na kakvoj funkciji. To je kabadahijsko ponašanje, a to što su koncerti otkazani to govori o stepenu demokratije u Srpskoj – istakao je on.

-Republika Srpska je demokratska, a o poželjnim i nepoželjnim mogu da odluče samo njeni građani ukazivanjem poštovanja ili nepoštovanja, zaključili su Šešelj i Gajić.

