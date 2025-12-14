Krnjić ponovo protiv promjene Pravilnika: Ništa od otvaranja novog graničnog prijelaza i preraspodjele sredstava od PDV-a

Zijad Krnjić u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezovanje (UIO) BiH ponovo nije htio da potvrdi Pravilnik, kako bi se Granični prijelaz u Bosanskoj Gradišci mogao otvoriti, potvrdio je sam Krnjić za portal “Avaza”.

Također, nije donesena ni odluka o preraspodjeli sredstava o PDV-a, prema kojim bi RS trebala isplatiti FBiH oko 100 miliona KM, a vjeruje se da bi taj iznos do kraja mjeseca trebao porasti na 120 miliona KM.

Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić je kazao da je udovoljeno Krnjićevom zahtjevu da se na dnevni red uvrsti raspodjela PDV-a.

– Jedan čovjek se iživljava nad svima u BiH. Nemam riječi kojima bih opisao i rekao nešto o tom čovjeku. Ovo je dokaz da je BiH neodrživa država – istakao je Amidžić nakon sjednice.

Amidžić je kazao da ovo nije normalno.

– Neka ga smijeni Vlada Federacije BiH, a ako ga ne smjene onda su i oni protiv otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška – naglasio je Amidžić.

Facebook komentari