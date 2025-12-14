Svijet

FOTO/VIDEO Novi napad na mirovne snage: UN kamp u plamenu, ubijeni mirovnjaci

Objavljeno prije 40 minuta

U napadu dronom na objekat UN mirovnih snaga u Sudanu danas je poginulo šest mirovnjaka, dok je još osam povređeno, saopštio je generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

Napad je izvršen na logističku bazu UN mirovnih snaga u gradu Kadugli, u centralnoj oblasti Kordofan, prenosi AP.

Svi poginuli pripadnici mirovnih snaga su državljani Bangladeša, koji su služili u okviru UN misije za privremenu bezbednost u Abjeju (UNISFA).

Gutereš je osudio napad i upozorio da napadi na mirovnjake UN mogu predstavljati ratne zločine prema međunarodnom pravu.

Pozvao je na odgovornost onih koji stoje iza ovog napada.

Sudanska vojska je za napad okrivila paramilitarnu grupu Snage brze podrške (RSF), koja se već više od dvije godine bori sa vojskom za kontrolu nad tom zemljom.

Vojska je u saopštenju istakla da napad jasno pokazuje “subverzivni pristup” pobunjeničkih milicija i njihovih nalogodavaca.


