FOTO/VIDEO Novi napad na mirovne snage: UN kamp u plamenu, ubijeni mirovnjaci

Napad je izvršen na logističku bazu UN mirovnih snaga u gradu Kadugli, u centralnoj oblasti Kordofan, prenosi AP.

Six soldiers from the United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) were killed on Saturday in a drone strike on a base in Kadugli, the capital of South Kordofan state, mission sources said. The Sudanese government blamed the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) for… pic.twitter.com/xjlhINaJRT — Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) December 13, 2025

Svi poginuli pripadnici mirovnih snaga su državljani Bangladeša, koji su služili u okviru UN misije za privremenu bezbednost u Abjeju (UNISFA).

Gutereš je osudio napad i upozorio da napadi na mirovnjake UN mogu predstavljati ratne zločine prema međunarodnom pravu.

RSF drone attack Kadugli area South Kordofan state in Sudan https://t.co/U8mxSMbqyj — AVSEC Pro (@avsec_pro) December 13, 2025

Pozvao je na odgovornost onih koji stoje iza ovog napada.

Sudanska vojska je za napad okrivila paramilitarnu grupu Snage brze podrške (RSF), koja se već više od dvije godine bori sa vojskom za kontrolu nad tom zemljom.

#Sudan – Dec 13

Drone strike hits #UNISFA camp in Kadugli, South Kordofan, killing 6 #Bangladeshi peacekeepers and injuring 6 others. Sudanese government blames #RSF ; RSF has not commented.#Bangladesh condemns the attack. Escalation in besieged region amid famine warnings. pic.twitter.com/GHYw52Bzaa — People's news Channel (@peoplesnews2024) December 13, 2025

Vojska je u saopštenju istakla da napad jasno pokazuje “subverzivni pristup” pobunjeničkih milicija i njihovih nalogodavaca.

Facebook komentari