Bitka na Čvrsnici: Sjećanje na herojski otpor i odbranu Drežnice u decembru 1993. godine

Povodom godišnjice Bitke na Čvrsnici, Memorijalni centar “Drežnica” podsjetio je na jednu od najtežih i najznačajnijih epizoda odbrane ovog područja tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, ističući hrabrost i žrtvu boraca koji su u decembru 1993. godine odbranili Drežnicu i sjevernu kapiju Mostara.

Na današnji dan prije 32 godine, po naredbi Glavnog štaba HVO-a započela je velika ofanziva na položaje Armije Republike Bosne i Hercegovine na Batačkim Lazinama, na planini Čvrsnici. Napadi su uslijedili nakon što su borci Bataljona Drežnica u više navrata uspješno odbranili svoje područje, uključujući napade 9. maja i 6. augusta 1993. godine, te nakon neuspjelih pokušaja HVO-a da probije linije odbrane u mostarskoj regiji.

Ofanziva je započela snažnim artiljerijskim djelovanjem i neselektivnim granatiranjem vojnih položaja i civilnih naselja u Gornjoj Drežnici. Prema svjedočenjima i zapisima, tokom samo jednog dana na liniju odbrane Batačke Lazine – Javorak palo je više od 500 granata, dok je u kasnijoj fazi napada ispaljeno i više od hiljadu projektila različitih kalibara. Uprkos razornim napadima, borci Armije RBiH ostali su na položajima, pružajući snažan otpor znatno nadmoćnijem neprijatelju.Napadi pješadije, potpomognuti teškom artiljerijom i oklopnim sredstvima, bili su usmjereni na ključne tačke odbrane, posebno na položaje Čuka i Pendića ograda. Borbe su vođene u izuzetno teškim zimskim uslovima, često prsa u prsa, uz minimalne količine municije. U pojedinim trenucima, položaji su branili tek pojedinci, do posljednjeg metka, kako bi spriječili opkoljavanje i proboj prema Drežnici.

Uprkos privremenom gubitku pojedinih položaja, linija odbrane nije slomljena. Tokom noći i narednih dana uslijedila je konsolidacija snaga, uz dolazak pojačanja iz Drežnice, pripadnika MUP-a, boraca jedinice “Zulfikar”, ali i nesebičnu pomoć civilnog stanovništva, posebno žena i djevojaka koje su na prvim linijama nosile hranu, municiju i sanitetski materijal.

U jutarnjim satima 19. decembra, tokom izviđačkih aktivnosti, poginuo je Omer Mujić, komandir diverzantske grupe Treće čete, čija je smrt duboko potresla saborce, ali nije slomila otpor branilaca. U danima koji su uslijedili, neprijateljske snage su u više navrata pokušavale probiti rezervnu liniju odbrane, ali su svi napadi odbijeni.

Prelomni trenutak dogodio se 24. decembra 1993. godine, kada su borci Bataljona Drežnica izveli munjevit kontranapad, povratili izgubljene položaje, nanijeli teške gubitke neprijatelju i prisilili ga na povlačenje. Simboli agresije uklonjeni su s uzvišenja iznad Drežnice, a obilježja Armije RBiH ponovo su se zavihorila na oslobođenim položajima.Iz Memorijalnog centra “Drežnica” poručuju da Bitka na Čvrsnici ostaje trajno upisana u historiju kao primjer izuzetne hrabrosti, odlučnosti i zajedništva. U saopćenju se naglašava da se danas s posebnim pijetetom prisjećaju šehida Omera Mujića, kao i svih boraca Bataljona Drežnica, pripadnika MUP-a, jedinice “Zulfikar” i civila koji su u decembru 1993. godine zajednički odbranili Drežnicu i Mostar,piše Faktor

– Danas se sjećamo mladih heroja s Čvrsnice, njihove žrtve i njihove odlučnosti da odbrane domovinu u najtežim trenucima. Njihova borba i danas obavezuje. Zdravo, ma gdje bili, heroji Mostara – poručeno je iz Memorijalnog centra.

Facebook komentari