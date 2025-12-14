Medicinska marihuana nudi manje koristi a više rizika nego što se mislilo

Tim psihijatara proveo je detaljnu analizu istraživanja provedenih u posljednjih 15 godina i utvrdio da medicinska marihuana gotovo da nema efekta kod akutne boli i nesanice, te da gotovo trećina korisnika pokazuje znakove zloupotrebe, prenosi Futurism.

Nalazi, objavljeni u uglednom časopisu JAMA, mogli bi dodatno pokrenuti raspravu o tome je li legalizacija kanabisa otišla predaleko, posebno u vrijeme kada se savezna ograničenja sve više ublažavaju. „Dok mnogi ljudi traže olakšanje u kanabisu, naš pregled pokazuje značajne razlike između javne percepcije i stvarnih naučnih dokaza o njegovoj učinkovitosti za većinu medicinskih stanja“, rekao je Michael Hsu, glavni autor studije i psihijatar za ovisnosti na Univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu.

Znanstvenici su pregledali više od 2.500 kliničkih ispitivanja koja su proučavala učinak medicinske marihuane i odobrenih kanabinoida, koristeći FDA-spojeve za stanja poput anoreksije kod HIV/AIDS-a, mučnine i povraćanja izazvanih hemoterapijom te određenih pedijatrijskih poremećaja napadaja. Analiza je pokazala da kanabis nema značajan efekat kod akutne boli i nesanice, dok je čak 29 posto korisnika pokazalo znakove problematične upotrebe,piše Vijesti

Iako su uočeni neki pozitivni učinci, poput smanjenja mučnine kod hemoterapije i pomoći pacijentima s HIV/AIDS-om u održavanju tjelesne težine, studija upozorava na rizike. Visoko potentni kanabis povezan je s većim rizikom od psihoze, a svakodnevno pušenje povećava šanse za srčane komplikacije, uključujući koronarnu bolest, infarkt i moždani udar. Ipak, stručnjaci smatraju da, uprkos ovim upozorenjima, industrija kanabisa, procijenjena na 32 milijarde dolara, nastavlja rapidan rast.

