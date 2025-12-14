Pomozimo Aidi Jašarević (22) da ozdravi

Humanitarna pomoć pokrenuta je za Aidu Jašarević, a pozivom na broj 17117 darujete 2 KM.

Aidina borba traje od trećeg mjeseca života, kada joj je dijagnostikovan teži oblik epilepsije koji uništava moždane ćelije. Danas ima 22 godine, a epi napadi su i dalje svakodnevni – od 5 do 10 napada dnevno.

Pored epilepsije, Aida ima i tešku skoliozu koja je već dostigla 50 stepeni, te će joj biti potrebna operacija kičme.

Zbog učestalih napada, doktori trenutno ne mogu obaviti operaciju, jer bi epi napadi kasnije mogli izazvati pomjeranje šarafa i drugih elemenata fiksatora u kičmi.

Zbog toga je neophodno najprije obuzdati epi napade, kako bi se operacija mogla bezbjedno izvesti.

Ljekari u Turskoj, nakon uvida u dosadašnje nalaze, predložili su način liječenja koji bi mogao smanjiti ili zaustaviti napade, poboljšati funkciju mišića i ojačati centar za ravnotežu.

Aidi predstoje najmanje dvije operacije i dugotrajan oporavak.

Ona ne priča, ne hoda i potrebna joj je stalna, cjelodnevna briga.

Molimo sve ljude dobre volje da, prema svojim mogućnostima, pomognu Aidi u njenoj borbi koja traje već 22 godine.Donacije su moguće putem sljedećih računa:

Broj računa: 5520002009328582

Banka: Adiko Banka

Primalac: Humanitarno udruženje “Mali Anđeo”, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA391613000238501812

SWIFT kod: RZBABA2S

Na ime: Edis Jašarević

Adresa: Bukovica BB, Cazin

Banka: Raiffeisen banka Sarajevo

PayPal: EdisJasarevicSaro

Ukoliko neko želi da stupi u kontakt sa Aidinim roditeljima može nas kontaktirati na broj telefona : 065 659 495 (viber)

Humanitarno udruženje ” Mali Anđeo”,piše,piše Avaz

