ODLUKA JE PALA: DF otkrio ko će biti njihov kandidat za člana Predsjedništva BiH na izborima 2026. godine

Predsjedništvo Demokratske fronte (DF) na današnjoj sjednici donijelo je odluku o kandidaturi za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na Općim izborima 2026. godine.

Kandidat Demokratske fronte za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda je Slaven Kovačević, saznaje Fena iz ove stranke.

Trenutni predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i lider DF-a se, naime, nema pravo kandidovati na sljedećim Općim izborima jer je imao dva mandata uzastopno.

Međutim, Komšić je prilikom jednog predavanja na Dan nezavisnosti BiH prošle godine studentima Političkih nauka u Sarajevu na pitanje jedne od studentica da li je sebi našao zamjenika kazao da jeste, ali nije precizirao o kome je riječ.

Važno je istaći da je Kovačević bio Komšićev savjetnik kabineta i podnosilac zahtjeva na osnovu kojeg je Evropski sud za ljudska prava prvobitno 2023. utvrdio novi oblik diskriminacije u ustavnopravnom poretku BiH u pogledu Kovačevićeve nezastupljenosti u Domu naroda Parlamentarne skupštine i Predsjedništvu BiH, međutim, ove godine je poništio tu prvostepenu presudu navodeći da ljudska prava nisu prekršena.

Slaven Kovačević se žalio da nije mogao glasati za kandidate po svom izboru na Općim i predsjedničkim izborima 2022. godine.

