POMOZIMO ALMI TABAK

Svaki dan joj je sve teži – hod, govor i osnovne životne aktivnosti postaju gotovo nemoguće.

Jedina nada da se njen život poboljša jeste DBS (duboka moždana stimulacija) – operacija u Turskoj kojom se u mozak ugrađuju elektrode koje električnim impulsima regulišu moždanu aktivnost i ublažavaju simptome teških neuroloških bolesti poput Parkinsonove.

Ova operacija bi Almi mogla vratiti samostalnost, dostojanstvo i osmijeh.

Troškovi zahvata iznose 28.500 €, što porodica sama ne može pokriti.

Pomozimo Almi da dobije novu šansu za život!

* Pozivom na broj 17178 donirate 2 KM

PayPal: paypal@asrfondacija.com

(Svrha: Za liječenje Alma Tabak)

Uplate iz BiH:

Žiro račun: 1322602022770707

Primalac: Fondacija ASR

Svrha: Za liječenje Alma Tabak

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA391320010761472998

SWIFT: TBTUBA22

Adresa: Ramiza Salčina 91, Sarajevo

Svrha: Za liječenje Alma Tabak

* Svaka donacija, svaka podjela i svaka riječ podrške znači mnogo.

Podijelite apel i pomozite da Alma ponovo prohoda, govori i živi!

