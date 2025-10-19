Svaki dan joj je sve teži – hod, govor i osnovne životne aktivnosti postaju gotovo nemoguće.
Jedina nada da se njen život poboljša jeste DBS (duboka moždana stimulacija) – operacija u Turskoj kojom se u mozak ugrađuju elektrode koje električnim impulsima regulišu moždanu aktivnost i ublažavaju simptome teških neuroloških bolesti poput Parkinsonove.
Ova operacija bi Almi mogla vratiti samostalnost, dostojanstvo i osmijeh.
Troškovi zahvata iznose 28.500 €, što porodica sama ne može pokriti.
Pomozimo Almi da dobije novu šansu za život!
* Pozivom na broj 17178 donirate 2 KM
PayPal: paypal@asrfondacija.com
(Svrha: Za liječenje Alma Tabak)
Uplate iz BiH:
Žiro račun: 1322602022770707
Primalac: Fondacija ASR
Svrha: Za liječenje Alma Tabak
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA391320010761472998
SWIFT: TBTUBA22
Adresa: Ramiza Salčina 91, Sarajevo
Svrha: Za liječenje Alma Tabak
* Svaka donacija, svaka podjela i svaka riječ podrške znači mnogo.
Podijelite apel i pomozite da Alma ponovo prohoda, govori i živi!
POMOZIMO ALMI TABAK
Alma Tabak, rođena 1976. godine, već godinu dana vodi tešku borbu s Parkinsonovom bolešću, koja joj je potpuno promijenila život.
