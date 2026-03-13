Marko Šljivić osuđen na 10 godina zatvora

Marko Šljivić (28) iz Čapljine optužen za Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa“ iz čl. 336. st. 2. u vezi sa st. 1., a u vezi sa krivičnim djelom „Ugrožavanje javnog prometa“ iz čl. 332. st. 1. Krivičnog zakona F BiH danas je oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.

Također, izrečena mu je mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri godine.

Šljiviću se optužnicom Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona na teret stavljalo da je 31.maja prošle godine oko 4:15 sati, na magistralnoj cesti M-17, Mostar-Čapljina, u mjestu Ševaš Njive dok je upravljao vozilom Audi A4, pod utjecajem alkohola prouzročio saobraćajnu nesreću u kojoj su smrtno stradali Almin Crnalić (22), koji je vozio automobil Audi A3 te njegovi saputnici Enis Kurtović (22) i Dalila Žugor (20), svi iz Mostara,piše Avaz

U nesreći je učestvovao i Dževad Šuta koji je vozio automobil Fiat Ducato i koji je zadobio lake tjelesne ozljede.

Nepravomoćnu presudu Šljiviću je izreklo Sudsko vijeće Kantonalnog suda u Mostaru kojim je predsjedavao sudija Darko Zovko i u čijem su sastavu bili sudije Alen Džaferagić i Elis Sultanić.

Vijeće je nedvojbeno utvrdilo da je optuženi počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

