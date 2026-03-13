Bitka za milione počinje: Već se nagađa koliko će Dončić morati da plaća bivšoj vjerenici

Svijet sporta potresla je vijest o raskidu jednog od najstabilnijih parova, Luka Dončić i Anamarija Goltes više nisu zajedno.Nakon 12 godina veze i dvoje djece, slavni košarkaš potvrdio je da je vjeridba otkazana, a fokus je sada na pravnoj borbi za alimentaciju i starateljstvo.

Iako se u regionalnim medijima pojavila informacija da Anamarija potražuje 300.000 dolara mjesečno na ime alimentacije, zvanični sudski dokumenti iz Kalifornije još ne otkrivaju tačnu cifru.

Ono što je sigurno jeste da je Anamarija podnijela zahtjev za alimentaciju i pokrivanje advokatskih troškova.

S obzirom na to da Luka trenutno igra za Los Anđeles Lejkerse i zarađuje preko tri miliona dolara mjesečno, zakoni Kalifornije su veoma strogi.

Prema procjenama pravnih stručnjaka, iznos koji će Luka morati da plaća za svoje dvije ćerke, Gabrijelu i Oliviju, mogao bi biti rekordan u svijetu sporta.

Mnogi su se pitali da li će Anamarija dobiti polovinu Dončićevog bogatstva koje se procjenjuje na stotine miliona dolara. Odgovor je – ne.

“Pošto par nikada nije formalno sklopio brak, Anamarija nema pravo na podjelu imovine stečene tokom veze. Jedini zakonski osnov za isplatu je alimentacija za djecu, čiju će visinu odrediti sud na osnovu Lukinih primanja i potreba djece”, navode izvori bliski situaciji,piše Avaz

Pored novca, glavni problem predstavlja prebivalište djece.

Anamarija se u maju prošle godine vratila u Sloveniju sa ćerkama, dok Luka živi i radi u SAD.

Dončić je u svojoj izjavi istakao da mu je najteže palo to što djeca nisu mogla da budu sa njim tokom sezone, što je i bio jedan od glavnih razloga za krah njihove ljubavi.

Dok javnost čeka zvaničnu odluku suda o famoznom iznosu, jasno je da će ovaj raskid biti jedan od najskupljih i najpraćenijih u istoriji sporta.

