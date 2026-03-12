Astrolozi izdali crveni alarm: Sprema se najgori petak 13. u 45 godina, ova 4 znaka čeka pakao

Tog dana zloglasni petak 13. poklapa se s retrogradnim Merkurom u emotivnom znaku Riba, a ovakvo nebesko poravnanje nije se dogodilo punih 45 godina, još od 1981. Merkur, planet komunikacije i tehnologije, u svom retrogradnom hodu donosi zbrku i nesporazume, a njegov položaj u Ribama pojačava emocionalnu osjetljivost, tjeskobu i može vratiti neriješene probleme iz prošlosti da nas progone, piše Večernji.hr.

Kao da to nije dovoljno, istog dana Mars, planet akcije, spaja se sa sudbinskim Sjevernim Mjesečevim čvorom, a strogi Saturn, planet karme, također boravi u Ribama, stvarajući osjećaj preopterećenosti i nepredvidivih sukoba. Astrolozi savjetuju svima da toga dana izbjegavaju potpisivanje važnih ugovora, kupovinu skupe tehnologije i donošenje impulzivnih odluka. “Ako možete odgoditi bilo što važno za taj datum, učinite to”, poručuju.

Iako će svi osjetiti težinu ovog kozmičkog koktela, astrolozi ističu kako će se četiri horoskopska znaka naći u samom epicentru oluje. Njihovi vladajući planeti i astrološke kuće bit će izravno pogođeni ovim rijetkim i intenzivnim tranzitima, zbog čega će se morati suočiti s posebnim izazovima.

Ribe: Kao domaćini retrogradnog Merkura, konjunkcije Marsa i Sjevernog čvora te strogog Saturna, Ribe će se naći u središtu kaosa. Za njih će ovaj dan biti obilježen visokom emocionalnom nestabilnošću i gustom “mentalnom maglom”. Teško će razlikovati intuiciju od tjeskobe, a unutarnji glas bit će glasan, ali zbunjujuć. Svaki vanjski podražaj doživljavat će iznimno intenzivno, što može dovesti do preplavljenosti osjećajima i povlačenja u sebe. Najvažniji savjet za Ribe jest da 13. ožujka ne donose apsolutno nikakve važne životne odluke, ne potpisuju ugovore i ne daju obećanja. Fokus bi trebao biti na aktivnostima koje ih prizemljuju, poput meditacije ili boravka u prirodi, kako bi preživjeli ovaj turbulentni dan.

Blizanci: Blizancima vlada Merkur, stoga su oni uvijek osjetljivi na njegove retrogradne cikluse, no ovaj petak 13. pojačat će efekt do maksimuma. Njihov svijet komunikacije, informacija i društvenih veza bit će potpuno isprepleten. Mogu očekivati nagle promjene planova, neočekivane vijesti vezane za karijeru ili prijatelje te općeniti osjećaj da ništa ne ide kako su zamislili. Komunikacija će biti posebno “šifrirana”, što lako može dovesti do velikih nesporazuma u profesionalnom okruženju, ali i s bliskim osobama. Savjetuje im se da važne razgovore odgode za razdoblje nakon 20. ožujka te da budu iznimno strpljivi i s riječima i s tehnologijom.

Djevica: Kao suprotan znak Ribama, Djevica će osjetiti izravno natezanje energija s druge strane Zodijaka. Njihova urođena potreba za redom, analizom i preciznošću bit će u potpunom sukobu s kaotičnom, iracionalnom i neurednom energijom koja će prevladavati. Ovaj dan može im donijeti osjećaj gubitka kontrole, što im je iznimno neugodno, a mogli bi se suočiti i s neobjašnjivim umorom ili stresom vezanim uz financije. Astrolozi im savjetuju da se toga dana jednostavno prepuste i “ne rade ništa”. Pokušaj analiziranja situacija koje su izvan njihove kontrole samo će produbiti frustraciju. Najbolje je da se posvete brizi o sebi i odmore.

Strijelac: Iako se Strijelci često smatraju sretnicima Zodijaka zbog vladavine Jupitera, ovaj datum testirat će njihove granice. Njihova vječna želja za slobodom, širenjem i optimizmom sudarit će se s restriktivnom i zbunjujućom energijom dana. Bit će skloni impulzivnim rizicima koji bi im se mogli obiti o glavu, bilo da je riječ o nepromišljenim izjavama, putovanjima ili ulaganjima. Ipak, za razliku od drugih znakova na udaru, Strijelci bi, ako ostanu fleksibilni i ne budu tvrdoglavo gurali svoje planove, mogli pronaći skrivenu priliku usred kaosa. Ključ je u prilagodbi i prepoznavanju kada treba stati, a kada iskoristiti neočekivani preokret u svoju korist.

