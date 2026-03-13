Vučić: Hrvatska, Albanija i Kosovo samo čekaju priliku da nas napadnu

Vučić je u intervjuu Radio-televiziji Srbije (RTS) naveo da su to rakete razorne moći CM-400 i mogu gađati ciljeve na udaljenosti i do 200 i do 400 kilometara. “Mi imamo značajan broj tih raketa i imat ćemo ih još više”, rekao je Vučić.

Dodao je da strahuje od vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine, ponovno ustvrdivši da je on uperen protiv Beograda i da “samo čekaju veći konflikt u svijetu da napadnu”.

“Pripremamo se za njihov napad”

Odgovor na Plenkovićevu izjavu

U večerašnjem gostovanju Vučić je za RTS rekao da “ljudi ne moraju brinuti”. “Srbija ima dovoljno odvraćajuće snage za sva ta tri entiteta. Možete mirno spavati, Srbija ima snage da sačuva suverenitet, integritet. Neće napasti, jer znaju kakav bi odgovor uslijedio”, rekao je Vučić.

Komentirajući današnju Plenkovićevu izjavu kako ne očekuje da bi Srbija mogla u bilo kojoj varijanti doći u poziciju koristiti hiperzvučne rakete prema susjednim zemljama i najavu da će hrvatske partnere u NATO-u upozoriti na takvo naoružanje, Vučić je ustvrdio da Srbija ima “korektne odnose” s zapadnom vojnom alijansom.

“Mi nećemo u NATO, čuvat ćemo neutralnost”, rekao je Vučić, dodajući da je predsjednik male zemlje koji hoće da njegovo naslijeđe bude mir, a ne rat i sukobi, te naglasio da je Srbija u povijesti previše ratovala.

