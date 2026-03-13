U Mostaru danas 22 stepena, sutra u BiH sunčano vrijeme

Temperature zraka u 13.00 sati: Bjelašnica 0; Ivan-sedlo 10; Sarajevo 13; Bugojno, Sokolac 14; Livno 15; Bihać, Drvar, Srebrenica 16; Prijedor 17; Banja Luka, Bijeljina, Sanski Most 18; Doboj, Trebinje, Tuzla, Zvornik 19; Zenica 20 i Mostar 22 stepena.

Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne ponegdje na jugu i jugozapadu zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, a dnevna od 12 do 18, na sjeveru zemlje do 20 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Jutaranja temperatura oko 4, a dnevna oko 15 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH,pišu Vijesti

