Iran poslao upute građanima regije: Američki vojnici u velikoj opasnosti

Najmanje jedna osoba ubijena je u napadu na dva tankera za naftu u Perzijskom zaljevu, priopćile su iračke vlasti u četvrtak rano ujutro, dok su Saudijska Arabija i Kuvajt objavili da su oborili dronove na svom teritoriju.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian postavio je uvjete za mogući kraj rata s Izraelom i Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su Sjedinjene Države pobijedile u ratu protiv Irana, ali da će ostati u borbi kako bi dovršile posao.

Obavještajna služba Iranske revolucionarne garde (IRGC) pozvala je građane diljem regije da pronađu 11.000 američkih vojnika koji navodno borave u hotelima i privatnom smještaju, objavila je agencija Tasnim.

U pozivu se tvrdi da Sjedinjene Države žele “iskoristiti našu arapsku braću kao živi štit”.

“Prisiljeni smo identificirati i ciljati Amerikance. Stoga je bolje da ih ne smještate u hotelima i da se držite podalje od njihovih lokacija”, navodi se u poruci.

“Vaša je islamska dužnost točno prijaviti mjesta na kojima se američki teroristi skrivaju i poslati nam te informacije putem Telegrama”, dodaje se.

Facebook komentari