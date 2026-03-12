Konačno: Oglasio se Netanjahu i odmah zaprijetio VIDEO

„ Cilj je spriječiti Iran da nuklearne i balističke projekte preseli u podzemlje . Također radimo na ostvarenju drugog cilja, a to je stvaranje uvjeta koji će omogućiti iranskom narodu da ukloni okrutni tiranski režim koji ih tlači gotovo pedeset godina“, rekao je Netanyahu tijekom svog prvog javnog obraćanja nakon što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, izvještava Times of Israel.

Dodao je da je, osim toga, potrebno da Iranci izađu na ulice.

„Poručujem iranskom narodu: Bliži se trenutak kada ćete moći krenuti novim putem slobode. Taj trenutak se približava. Uz vas smo“, rekao je izraelski premijer.

Izjavio je da, unatoč svemu, nema jamstva da će se iranski narod pobuniti nakon što Izrael “stvori uvjete” za promjenu režima.

„Možete nekoga dovesti do vode, ali ga ne možete prisiliti da pije. Stvorit ćemo optimalne uvjete za to, uključujući zračne napade kao što smo učinili jučer, kao što činimo ovih dana, kako bismo im pokušali dati prostor koji im je potreban da izađu na ulice “, rekao je izraelski premijer.

Rekao je da neće dati životno osiguranje novom iranskom vrhovnom vođi, Mojtabi Hamneiju.

“Da sam agent osiguranja, ne bih dao Mojtabi Hamneiju policu životnog osiguranja.”

🚨 Israeli Prime Minister Netanyahu:

"If I were an insurance agent, I wouldn’t give Mojtaba Khamenei a life insurance policy." pic.twitter.com/p1fiRYPtu6 — The Middle East (@A_M_R_M1) March 12, 2026

Hezbollah osjeća snagu naših udaraca

Izjavio je da se Iranskom revolucionarnom gardističkom korpusu (IRGC) i paravojnim snagama Basij nanose “teški udarci” , dodajući da će libanonska skupina Hezbollah “platiti visoku cijenu za svoju agresiju”.

„ Hezbollah osjeća snagu naših udaraca i osjetit će je još više. Neviđenim udruživanjem snaga Izraela i Sjedinjenih Država postigli smo ogromna postignuća koja mijenjaju ravnotežu snaga na Bliskom istoku, pa čak i šire“, rekao je.

Ponovio je svoju tvrdnju da iranske vojne ambicije zahtijevaju brzu kampanju SAD-a i Izraela.

„Da nismo odmah reagirali, u roku od nekoliko mjeseci iranska industrija smrti postala bi imuna na bilo kakav napad . Stoga smo zajedno ušli u borbu kako bismo nastavili ono što smo započeli i spriječili Iran da razvije nuklearno oružje “, izjavio je izraelski premijer.

Kada su u pitanju novi savezi Izraela sa zemljama Bliskog istoka , Netanyahu je rekao da takvi savezi ne bi bili mogući prije samo nekoliko tjedana.

„Ovih dana moj tim i ja sklapamo dodatne saveze sa zemljama u regiji, saveze koji bi prije samo nekoliko tjedana izgledali izmišljeni“, rekao je Netanyahu, ne precizirajući s kojim zemljama Izrael sklapa saveze.

“Razgovaram s Trumpom gotovo svaki dan”

Ponovio je da ima odličan odnos s Trumpom.

„Stvorili smo savez kakav do sada nije postojao sa SAD-om, savez s našim velikim prijateljem, mojim osobnim prijateljem, predsjednikom Trumpom. Razgovaramo gotovo svaki dan. Slobodno razgovaramo, razmjenjujemo ideje i savjete te zajedno donosimo odluke“, rekao je Netanyahu.

Prema njegovim riječima, Trump mu je nedavno rekao da je njihov odnos “sto puta jači” od bilo kojeg odnosa između američkog predsjednika i izraelskog premijera.

„Ne razmišljamo samo o našim zemljama, niti samo o ovoj generaciji. Razmišljamo o budućim generacijama, o budućnosti čovječanstva“, navodno je Trump rekao Netanyahuu.

Na pitanje o stanju iranskog vrhovnog vođe Mojtave Hamneija i vođe Hezbollaha Naima Kasema, Netanyahu je rekao da se “ne bi kladio na životno osiguranje” njih dvojice.

