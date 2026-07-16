Uhapšen osumnjičeni za brutalno ubistvo žene u Sloveniji: Tražili ga helikopterom, dronovima i konjicom!

Policija je uhapsila muškarca koji se sumnjiči da je ubio svoju partnerku (36), a potom se dao u bijeg.

Osumnjičeni je uhapšen u blizini mjesta događaja i nije pružao otpor pri hapšenju, objavila je Policijska uprava Celje.

U ponedjeljak su ga tražili i helikopterom, dronovima i konjicom.

“Nakon što bude završena istraga, privešćemo ga istražnom sudiji s krivičnom prijavom zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela ubistva”, dodali su iz Policijske uprave Celje, zahvalivši građanima na svim informacijama koje su im dali.

Kako su pisali slovenački mediji, pozivajući se na nezvanična saznanja, osumnjičeni je u stambenoj zgradi živio sa svojom partnerkom i maloljetnim sinom. Policijska uprava odmah je alarmirala građane i upozorila je da je muškarac jako opasan. Objavili su i fotografiju osumnjičenog, javlja 24ur.

Policiju je o događaju obavijestio ljekar u ponedjeljak nešto prije 1 sat ujutro. Brat osumnjičenog doveo je njegovog maloljetnog sina u Dom zdravlja. Sin je naime, po dolasku kući pronašao mrtvu majku, a zatim je nazvao svoga strica.

Maloljetnik se nalazi u nadležnom centru za socijalni rad. Motiv još nije poznat, ali prema policiji, muškarac je u posljednje vrijeme bio psihički nestabilan. Policija je saopštila da je osumnjičeni državljanin BiH.

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