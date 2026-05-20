Koje profesije će nestati, a kojima ni vještačka inteligencija ne može ništa

Sa druge strane, smatraju da AI teško može zamijeniti ljekare, zanatlije, glumce, advokate, muzičare, nastavnike, profesore, psihologe i psihoterapeute.

To pokazuje regionalno istraživanje o odnosu Generacije Z prema vještačkoj inteligenciji pod nazivom „Alat, igračka ili trojanski konj? Pogled Generacije Z na AI“.

Mladi strahuju od gubitka individualnosti

Više od polovine ispitanika uzrasta od 16 do 28 godina izrazilo je zabrinutost da bi vještačka inteligencija mogla učiniti ljude manje inteligentnim, izolovanijim i međusobno sličnijim.

Rezultati istraživanja pokazuju da mladi vjeruju kako će AI najbrže zamijeniti poslove u IT sektoru i marketingu, dok profesije zasnovane na stručnosti i praktičnim vještinama smatraju najbezbjednijima.

„Pored gubitka posla, njihov najveći strah je propadanje ljudskog bića — erozija kritičkog razmišljanja, kreativnosti i individualnosti“, navodi se u istraživanju.

AI postao dio svakodnevice

Generacija Z u Srbiji koristi vještačku inteligenciju gotovo rutinski.

Više od 80 odsto mladih smatra da je AI već postao dio svakodnevnog života, dok skoro polovina ispitanika koristi AI alate svakog dana.

Ipak, povjerenje nije bezrezervno.

Samo trećina mladih potpuno vjeruje informacijama koje dobija od AI alata, dok ostali dodatno provjeravaju sadržaj.

Katarina Pribićević, regionalna izvršna direktorka strateškog planiranja u okviru agencija McCann, smatra da će mladi ipak umjeti da razlikuju tačne od lažnih informacija.

„Optimista sam. Osvješteniji su i imaju potrebu da ne budu prevareni“, rekla je ona.

Srbija među liderima po korišćenju AI alata

Istraživanje, koje je obuhvatilo sedam tržišta regiona, pokazalo je da Srbija ima jednu od najvećih stopa svakodnevnog korišćenja AI alata.

Čak 47 odsto pripadnika Generacije Z u Srbiji koristi AI svakodnevno, što je među najvišim procentima u regionu.

Regionalni prosjek iznosi 41 odsto, dok je najniži procenat zabilježen u Sjevernoj Makedoniji — 35 odsto.

AI je, prema rezultatima istraživanja, već odavno prevazišao fazu tehnološkog noviteta.

Najveći strah — granica između stvarnog i lažnog

Mladi u Srbiji posebno su zabrinuti zbog sve nejasnije granice između stvarnosti i sadržaja koji generiše vještačka inteligencija.

Čak 58 odsto ispitanika navelo je da ih brine mogućnost manipulacije i obmane pomoću AI sadržaja, dok regionalni prosjek iznosi 51 odsto.

To, kako se navodi, pokazuje veliku osjetljivost mladih na autentičnost i strah od lažnih, ali veoma uvjerljivih sadržaja.

Strah od gubitka poslova i manjka empatije

Ekonomska zabrinutost zbog razvoja AI tehnologije u Srbiji izraženija je nego u pojedinim državama regiona.

Više od polovine ispitanika smatra da bi vještačka inteligencija mogla zamijeniti brojna radna mjesta i povećati nezaposlenost.

Među najvećim strahovima su i:

smanjenje ljudskog kontakta i empatije

pad kritičkog razmišljanja

negativan uticaj na mentalno zdravlje

emocionalna izolacija

„Generacija Z u Srbiji ima jedan od najviših nivoa zabrinutosti da će AI smanjiti autentičnu ljudsku interakciju, uticati na kognitivni pad i izazvati emocionalnu i psihološku štetu“, navodi se u istraživanju.

Istraživanje „Alat, igračka ili trojanski konj? Pogled Generacije Z na AI“ sproveli su McCann Beograd i UM Beograd, članice AMA Group, prenosi N1.

