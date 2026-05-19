Stiže vladavina Blizanaca – Evo šta donosi svakom znaku Zodijaka!

Sezona Blizanaca 2026. počinje 21.5. u 02:37 i traje do 21.6. u 10:25h. Njezin pravi ton osjeća se odmah na početku: Sunce ulazi u Blizance dok su ondje već Merkur, vladar Blizanaca, i Uran, planet naglih preokreta, buđenja i oslobađanja. Već 22.5. Sunce se spaja s Uranom u Blizancima pa ova sezona ne donosi samo više razgovora, kretanja i društvenosti, nego i trenutke u kojima jedna rečenica, jedna vijest ili jedna odluka mogu promijeniti cijeli smjer.

Blizanci su znak riječi, misli, pitanja, kontakata, učenja, pregovora i svakodnevnih izbora. No 2026. ta energija nije površna ni lagana na uobičajen način. Uran u Blizancima donosi ubrzanje uma, neočekivane informacije, promjene planova, tehnološke preokrete i potrebu da se više ne govori ono što je pristojno, nego ono što je istinito.

Ovo je sezona u kojoj se ruše stare pretpostavke: o ljubavi, poslu, prijateljstvima, novcu, tijelu i načinu na koji zamišljamo budućnost.

Kraj svibnja/maja može biti posebno napet. Mars u Biku 26.5. radi kvadrat s Plutonom u Vodenjaku, što može pojačati tvrdoglavost, borbe za kontrolu, pritisak u odnosima i sukobe oko novca, moći ili granica. Zato nije mudro ulaziti u rasprave samo da bismo dokazali da smo u pravu. S druge strane, 9.6. Venera se spaja s Jupiterom u Raku, donoseći jedan od najnježnijih trenutaka sezone: više emocionalne topline, oprosta, bliskosti, podrške i želje da se zaštiti ono što nam je srcu važno.

Uran 12.6. kvadrira Mjesečeve čvorove pa sredina lipnja/juna može donijeti osjećaj raskrižja, osobito tamo gdje znamo da se stari izbori više ne mogu ponavljati. Mladi Mjesec u Blizancima 15.6. otvara prostor za novu odluku, novu misao, novi razgovor i drukčiji način izražavanja.

Ova sezona postavlja tri važna pitanja: Što više ne mogu prešutjeti? Koji odnos traži iskreniji razgovor? I gdje moj život traži više slobode, čak i ako me ta sloboda u početku plaši?

U nastavku pročitajte prognozu za svoj znak. Za potpuniju sliku pročitajte i za Sunce, Mjesec i podznak.

Ovan

Ovnovi, sezona Blizanaca aktivira vaše polje komunikacije, učenja, dogovora, susjedstva, kratkih putovanja i svakodnevnih kontakata. Sve se ubrzava: poruke stižu brže, razgovori postaju izravniji, a vi imate manje strpljenja za okolišanje. Oko 22.5. moguća je vijest, poziv, razgovor ili iznenadna ideja koja mijenja vaš plan. Nešto što se činilo sporedno može odjednom postati vrlo važno.

U ljubavi i odnosima ključna tema su riječi. Ako ste u vezi, ne očekujte da partner sam zaključi što vas muči. Ono što ne kažete jasno može postati izvor nervoze. Ipak, ovo je izvrsno vrijeme za razgovore koji osvježavaju odnos: planiranje putovanja, zajedničko učenje, više humora, više spontanosti i više mentalne bliskosti. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati osobu kroz svakodnevnu komunikaciju, društvene mreže, kraće putovanje, edukaciju ili preko nekoga iz bliskog okruženja. Privlačnost počinje iz glave, kroz duhovitost i brzinu odgovora.

Na poslu se otvaraju pregovori, dogovori, papirologija i komunikacijski zadaci. Možete briljirati u prezentacijama, pisanju, prodaji, nastavi, marketingu ili radu s informacijama. No kraj svibnja/maja traži oprez oko novca. Mars u Biku i Pluton u Vodenjaku mogu donijeti sukob između vaših osobnih financija i tuđih očekivanja, timskih planova ili prijateljskih dogovora. Ne pristajte na trošak samo zato da biste izbjegli neugodan razgovor.

Zdravlje ovisi o živčanom sustavu. Mogli biste biti mentalno preopterećeni, stalno dostupni i prebrzi u reakcijama. Potrebno vam je manje ekrana, više kretanja i jasnije granice u komunikaciji. Ne morate odgovoriti na svaku poruku odmah.

Savjet sezone: birajte bitke, ali i birajte riječi. Upravo jedna iskrena, smirena rečenica može riješiti ono što bi impulzivna reakcija samo zakomplicirala.

Bik

Bikovi, sezona Blizanaca stavlja naglasak na novac, zaradu, talente, samopouzdanje i osjećaj osobne vrijednosti. Nakon godina dubokih unutarnjih i vanjskih promjena, sada počinje novo pitanje: što je za vas sigurnost? Uran u Blizancima mijenja vaš odnos prema zaradi, vrijednostima i načinu na koji koristite svoje sposobnosti. Stari model stabilnosti možda više nije dovoljan.

U ljubavi i odnosima postaje važno osjećate li se cijenjeno. Ako ste u vezi, mogu se otvoriti razgovori o zajedničkim troškovima, emocionalnoj sigurnosti i tome tko koliko daje. Nemojte sve mjeriti novcem, ali nemojte ni ignorirati neravnotežu. Slobodni Bikovi mogu privući osobu koja im budi osjećaj sigurnosti, ali i znatiželju. Netko drukčiji od vašeg uobičajenog tipa može vas natjerati da preispitate što zapravo tražite.

Karijera i financije su središnja tema. Oko 22.5. može se pojaviti neočekivana poslovna ideja, promjena u prihodima, nova prilika za dodatnu zaradu ili potreba da drukčije naplatite svoj rad. Nemojte podcijeniti vještinu koju uzimate zdravo za gotovo. Kraj svibnja/maja može biti napet zbog Marsa u vašem znaku u kvadratu s Plutonom u području karijere. Mogući su pritisci nadređenih, sukobi autoriteta ili osjećaj da morate braniti svoj profesionalni prostor. Ostanite čvrsti, ali ne idite u tvrdoglavu demonstraciju moći.

Zdravlje traži prizemljenje. Mars u vašem znaku daje energiju, ali može donijeti napetost u vratu, čeljusti, tijelu ili želju da sve izgurate snagom volje. Vašem tijelu sada trebaju ritam, san, kvalitetna hrana i svjesno usporavanje. Ne forsirajte se samo zato što “možete”.

Savjet sezone: ono što vrijedi ne mora se dokazivati glasno. Vrijeme je da svoju vrijednost pokažete kroz jasnije granice, bolju cijenu rada i mudrije odluke.

Blizanci

Blizanci, ovo je vaša sezona, ali 2026. nije obična rođendanska sezona. Sunce, Merkur i Uran aktiviraju vaš znak, što znači da ulazite u razdoblje osobnog buđenja. Nešto u vama želi izaći iz stare uloge, starog imidža, starog načina razmišljanja ili odnosa u kojem ste se prilagođavali više nego što želite priznati. Možete se osjećati električno, nemirno, nadahnuto i nestrpljivo.

U ljubavi i odnosima više ne možete biti osoba koju drugi očekuju ako to nije ono što zaista jeste. Ako ste u vezi, partner može primijetiti da se mijenjate: drukčije govorite, drukčije želite, drukčije reagirate. Važno je da promjene ne provodite kroz nagle prekide komunikacije, nego kroz iskren razgovor. Slobodni Blizanci bit će izrazito magnetični, ali i nepredvidljivi. Moguća su nagla poznanstva, jaka mentalna privlačnost i susreti koji vas probude iz emocionalne rutine.

Karijera može dobiti novi smjer kroz vašu osobnu inicijativu. Ovo je odlično razdoblje za pokretanje projekta, pisanje, javni nastup, edukaciju, digitalni rad, medije, prodaju, networking i sve što traži brzu prilagodbu. Ipak, ne morate svaki impuls odmah pretvoriti u konačnu odluku. Uran voli slobodu, ali ne voli kaos bez smjera. Testirajte ideje prije nego što zbog jedne inspiracije srušite sve postojeće strukture.

Zdravlje je povezano s nervnim sustavom, disanjem, snom i mentalnim opterećenjem. Um može raditi prebrzo, a tijelo kasniti za njim. Pazite na nesanicu, raspršenost i previše stimulacije. Ponekad najveći napredak dolazi kad ugasite obavijesti i čujete vlastitu misao do kraja.

Savjet sezone: promjena identiteta ne mora biti dramatična da bi bila stvarna. Dovoljno je prestati glumiti verziju sebe koja vam je postala premala.

Rak

Rakovi, sezona Blizanaca aktivira vaše polje podsvijesti, odmora, snova, završetaka, tajni i unutarnjeg iscjeljenja. Dok drugi budu jurili prema događajima, informacijama i razgovorima, vi ćete osjećati da se najvažnije stvari događaju iznutra. Ovo je vrijeme kad intuicija postaje glasnija, a ono što ste potiskivali može se pojaviti kroz snove, raspoloženje, umor ili neočekivane uvide.

U ljubavi i odnosima mogu se vratiti stare teme. Ako ste u vezi, možda će vam trebati više nježnosti, ali i više tišine. Važno je ne kažnjavati partnera povlačenjem ako zapravo trebate razgovor. Slobodni Rakovi mogu osjetiti nostalgiju, privlačnost prema osobi iz prošlosti ili snažnu kemiju s nekim tko budi duboke emocije. Ipak, ne vraćajte se starom samo zato što je poznato. Pitajte se donosi li vam ta veza mir ili samo ponovno otvara istu ranu.

Karijera je u fazi pripreme. Možda se nešto odvija iza kulisa, možda završavate važan ciklus, možda više ne možete raditi tempom koji vas emocionalno troši. Od 9.6., kada se Venera i Jupiter spajaju u vašem znaku, stvari se omekšavaju. To je snažan trenutak za podršku, vidljivost, privlačnost, osobni rast i osjećaj da vam se vraća vjera u sebe. Ljudi mogu biti spremniji pomoći vam nego što očekujete.

Zdravlje traži odmor, san i emocionalno rasterećenje. Ako tijelo šalje signale umora, nemojte ih ignorirati. Ovo nije sezona za dokazivanje izdržljivosti, nego za prepoznavanje onoga što vas iscrpljuje. Voda, tišina, priroda, terapija, molitva, meditacija ili razgovor s osobom od povjerenja mogu imati snažan učinak.

Savjet sezone: ne morate sve objasniti odmah. Neke istine prvo trebaju sazreti u vama, a tek onda postati rečenice.

Lav

Lavovi, sezona Blizanaca aktivira prijateljstva, društvene krugove, timove, publiku, zajednice i planove za budućnost. Ovo je razdoblje u kojem ljudi imaju veliku ulogu: netko vas može povezati s pravom prilikom, netko vas inspirirati, a netko pokazati da više ne pripadate istom krugu. Uran u Blizancima mijenja vašu društvenu mapu.

U ljubavi i odnosima granica između prijateljstva i romantike može postati zanimljiva. Slobodni Lavovi mogu upoznati nekoga preko prijatelja, interneta, događanja, grupe ili zajedničkog interesa. Odnos može početi ležerno, kroz razgovor i smijeh, a zatim dobiti neočekivanu dubinu. Ako ste u vezi, važno je da partner bude i saveznik, netko tko razumije vaše planove i vašu potrebu za kreativnim širenjem. Veza koja vas izolira od života sada može postati tijesna.

Karijera se razvija kroz kontakte. Ne podcjenjujte preporuke, suradnje, mreže, publiku i digitalne kanale. Ovo je dobro vrijeme za timske projekte, lansiranje ideje, rad s klijentima, zajednicama ili društvenim mrežama. Ipak, kraj svibnja/maja može donijeti napetost između profesionalnih ambicija i odnosa s partnerom, publikom ili suradnicima. Ne morate dominirati da biste bili vođa. Prava snaga bit će u tome da okupite ljude, a ne da ih nadglasate.

Zdravlje ovisi o ritmu društvenog života. Previše događanja, poruka, dogovora i obaveza može vas iscrpiti. Trebate ljude, ali trebate i prostor u kojem ne morate nastupati. Ako osjetite umor, ne znači da gubite sjaj; znači da trebate obnoviti energiju.

Savjet sezone: budućnost se ne gradi sama, ali ni s bilo kim. Birajte ljude koji vas ne samo vole, nego vas i vide u verziji u koju rastete.

Djevica

Djevice, sezona Blizanaca snažno aktivira karijeru, reputaciju, ambicije, javni status i životni smjer. Ovo je jedno od najvažnijih profesionalnih razdoblja u godini za vas. S Uranom u Blizancima, promjene u poslu mogu doći naglo: nova ponuda, promjena nadređenih, preokret u planovima, javna odluka ili spoznaja da više ne želite ići putem koji ste nekad smatrali sigurnim.

U ljubavi i odnosima posao može zauzeti previše prostora. Ako ste u vezi, partner može tražiti više vaše prisutnosti ili jasniji dogovor oko budućnosti. Nemojte dopustiti da stres s posla postane ton intimnog odnosa. Slobodne Djevice mogu upoznati nekoga kroz poslovno okruženje, javni događaj, edukaciju ili profesionalni kontakt. Privlačit će vas ljudi koji imaju smjer, inteligenciju i ambiciju, ali pazite da ne birate samo ono što izgleda dobro izvana.

Karijera je područje velikog buđenja. Ako radite posao koji vam više ne dopušta razvoj, to će sada postati očito. Možda ćete poželjeti promijeniti poziciju, način rada, javni imidž ili cijelu profesionalnu strategiju. Oko 22.5. moguća je iznenadna vijest ili uvid vezan uz karijeru. Ne odbacujte drukčiji put samo zato što nije bio u vašem planu. Sredina lipnja/juna dobra je za nove ciljeve, razgovore s autoritetima i promjenu profesionalnog smjera.

Zdravlje je povezano sa stresom, odgovornošću i pritiskom da sve mora biti savršeno. Vaše tijelo može reagirati na previše obaveza, rokova i mentalnog analiziranja. Uvedite jednostavniji raspored. Ne mora sve biti optimizirano; nešto samo treba biti održivo.

Savjet sezone: profesionalna promjena nije neuspjeh plana, nego dokaz da ste prerasli staru verziju uspjeha.

Vaga

Vage, sezona Blizanaca otvara prostor putovanja, obrazovanja, stranih zemalja, izdavaštva, prava, duhovnosti, višeg znanja i životne filozofije. Nakon razdoblja u kojem ste možda pokušavali održati ravnotežu u poznatom, sada vas život zove da proširite horizont. Nešto u vama želi više zraka, više znanja i više smisla.

U ljubavi i odnosima potrebna vam je iskrenost o budućnosti. Ako ste u vezi, razgovori o putovanju, preseljenju, obrazovanju, uvjerenjima ili zajedničkom smjeru mogu postati važni. Možete shvatiti da ljubav nije dovoljna ako ne dijelite barem dio životne vizije. Slobodne Vage mogu upoznati osobu iz drugog grada, druge kulture, kroz studij, putovanje, seminar ili online prostor. Privlačit će vas ljudi koji šire vaš pogled na život.

Karijera može imati veze s učenjem, pisanjem, predavanjem, javnim nastupom, pravnim pitanjima, medijima ili međunarodnom suradnjom. Ovo je dobro vrijeme za prijave, ispite, objave, edukacije i planiranje većeg profesionalnog koraka. Venera i Jupiter u Raku 9.6. posebno podržavaju karijeru i ugled. Možete dobiti priznanje, podršku nadređenih, bolju priliku ili osjećaj da se vaš trud napokon vidi.

Zdravlje traži promjenu perspektive. Možda vam ne treba samo nova rutina, nego drukčiji odnos prema smislu, nadi i motivaciji. Tijelo se umara kad duša nema širinu. Kretanje, boravak izvan poznatog okruženja, učenje i duhovna praksa mogu vas obnoviti.

Savjet sezone: ne smanjujte svoje snove da bi drugima bilo ugodno. Vrijeme je da priznate kamo vas život zove, čak i ako to još ne možete objasniti svima.

Škorpion

Škorpioni, sezona Blizanaca ulazi u vaše najdublje teme: intimu, povjerenje, zajednički novac, dugove, kredite, nasljedstva, emocionalne vezanosti, seksualnost i psihološku transformaciju. Ovo nije lagana sezona za površne razgovore. Ona traži iskrenost, čak i ondje gdje biste najradije šutjeli.

U ljubavi i odnosima fokus je na povjerenju. Ako ste u vezi, mogu se otvoriti pitanja ljubomore, kontrole, ranjivosti, zajedničkih financija ili emocionalne dostupnosti. Nije dovoljno znati tko je s kim; važno je znati osjećate li se sigurno otvoriti ono najdublje. Slobodni Škorpioni mogu doživjeti snažnu privlačnost, ali i susret koji budi stare obrasce. Ne miješajte intenzitet s kompatibilnošću. Kemija je važna, ali ne smije zamijeniti mir.

Karijera i novac zahtijevaju ozbiljniji pristup zajedničkim resursima. Ovo je dobro vrijeme za reviziju dugova, ugovora, poreza, ulaganja, honorara, alimentacija, kredita ili financijskih dogovora s partnerom. Kraj svibnja/maja može biti napet jer Mars u Biku aktivira odnose, a Pluton u Vodenjaku područje doma i obitelji. Moguće su borbe oko toga tko ima zadnju riječ. Ne ulazite u sukob samo da biste zadržali kontrolu.

Zdravlje je povezano s emocionalnim intenzitetom. Potisnuta ljutnja, strah ili tuga mogu se manifestirati kroz napetost, iscrpljenost ili potrebu za povlačenjem. Potrebni su vam dubinski oblici rasterećenja: terapija, iskren razgovor, tjelesni rad, detoks od drame i vrijeme bez emocionalnog pritiska.

Savjet sezone: prava intima ne nastaje kad sve kontrolirate, nego kad dovoljno vjerujete da možete pokazati i ono što nije savršeno.

Strijelac

Strijelci, sezona Blizanaca osvjetljava vaše polje partnerstva, braka, važnih odnosa, poslovnih suradnji i otvorenih suparništava. Drugi ljudi sada postaju ogledalo. Ono što ste možda mogli ignorirati dok ste bili fokusirani na sebe, sada dolazi kroz razgovore, dogovore, susrete i reakcije partnera.

U ljubavi je ovo jedna od najvažnijih sezona godine. Ako ste u vezi, odnos traži više slobode, ali i više iskrenosti. Uran u vašem polju partnerstva može donijeti neočekivane promjene u dinamici: potrebu za novim pravilima, više prostora, drukčiji dogovor ili iznenadno razotkrivanje onoga što je dugo tinjalo. Slobodni Strijelci mogu upoznati osobu koja dolazi iznenada i ruši sve predodžbe o vašem “tipu”. Puni Mjesec u vašem znaku 31.5. dodatno naglašava pitanje: tko sam ja u odnosu, a tko sam kad sam potpuno svoj?

Karijera se razvija kroz suradnje, klijente i pregovore. Možete potpisivati dogovore, ulaziti u partnerstva ili mijenjati način rada s ljudima. Ipak, pazite na komunikaciju u svakodnevnom poslu. Kraj svibnja/maja može donijeti napetost u radnom okruženju, osobito ako se problemi guraju pod tepih. Ne morate reći sve naglo, ali morate reći ono bitno.

Zdravlje traži ravnotežu između vaših potreba i potreba drugih. Ako stalno reagirate na tuđe zahtjeve, tijelo može postati nemirno i iscrpljeno. Potrebna vam je rutina koja čuva slobodu, a ne ona koja vas zatvara.

Savjet sezone: odnos koji vrijedi ne traži da se smanjite. Ali ni sloboda ne znači bježanje čim razgovor postane ozbiljan.

Jarac

Jarci, sezona Blizanaca aktivira rad, zdravlje, rutinu, obaveze, organizaciju, navike i svakodnevni tempo. Ovo je razdoblje u kojem život traži čišćenje sustava. Ako je raspored postao pretrpan, posao neodrživ ili tijelo predugo ignorirano, sada se to više neće moći gurati sa strane.

U ljubavi i odnosima male stvari postaju velike. Ako ste u vezi, ljubav se neće dokazivati velikim riječima, nego svakodnevnom pažnjom: tko pomaže, tko sluša, tko preuzima dio tereta, tko primjećuje umor. Ako se osjećate kao da sve nosite sami, vrijeme je za razgovor. Slobodni Jarci mogu upoznati nekoga kroz posao, svakodnevnu rutinu, zdravstvene aktivnosti, obaveze ili uslužne djelatnosti. Privlačit će vas pouzdanost, ali i netko tko unosi malo lakoće u vaš strogi raspored.

Karijera traži reorganizaciju. Možete dobiti nove zadatke, promjenu radnog procesa, nove alate, tehnologiju ili drukčiji raspored. Uran u ovom polju donosi potrebu za fleksibilnijim radnim modelom. Ako posao guši vaše tijelo i živce, pitanje nije samo kako izdržati, nego što promijeniti. Venera i Jupiter u Raku 9.6. snažno podržavaju odnose, ugovore i partnerstva pa se pomoć može pojaviti kroz drugu osobu.

Zdravlje je glavna tema. Ne ignorirajte signale tijela, posebno ako se ponavljaju. Vrijeme je za preglede, promjenu navika, bolju prehranu, više sna i realniji odnos prema obavezama. Perfekcionizam nije isto što i disciplina. Disciplina treba služiti životu, a ne iscrpljivanju.

Savjet sezone: ne trebate jači karakter, nego bolji sustav. Promjena rutine može promijeniti cijeli osjećaj života.

Vodenjak

Vodenjaci, sezona Blizanaca aktivira ljubav, romantiku, kreativnost, djecu, zabavu, užitak, hobije i osobno izražavanje. Nakon ozbiljnijih unutarnjih procesa, sada se budi dio vas koji želi stvarati, igrati se, voljeti i ponovno osjetiti iskru. Uran u Blizancima donosi neočekivane ljubavne i kreativne preokrete.

U ljubavi može biti uzbudljivo, nepredvidljivo i vrlo živo. Ako ste u vezi, odnos treba više igre, spontanosti i iskrenog zadovoljstva. Ako je sve postalo samo obaveza, sada ćete to snažno osjetiti. Slobodni Vodenjaci mogu doživjeti iznenadnu simpatiju, flert koji prerasta očekivanja ili susret s osobom koja ih mentalno i kreativno pokreće. Ipak, pazite da ne zamijenite uzbuđenje za emocionalnu dostupnost.

Karijera se može razviti kroz kreativni projekt, javni nastup, osobni brend, rad s djecom, umjetnost, zabavu, edukaciju ili digitalni sadržaj. Ovo je sezona u kojoj vaša originalnost dolazi do izražaja. Nemojte čekati da ideja bude savršena. Dajte joj oblik, testirajte je, pokažite je. Kraj svibnja/maja može donijeti napetost između privatnog života i vaših osobnih ambicija. Ne morate birati između doma i sebe, ali morate jasno postaviti granice.

Zdravlje se poboljšava kroz radost. To ne znači ignorirati obaveze, nego vratiti tijelu ono što ga čini živim: ples, kreativnost, kretanje, smijeh, vrijeme s djecom, ljubav, hobi ili boravak u prostoru gdje ne morate biti korisni. Srce se ne hrani samo odgovornošću.

Savjet sezone: ono što vas raduje nije sporedno. Upravo ondje gdje se vraća iskra, vraća se i vaša životna snaga.

Ribe

Ribe, sezona Blizanaca aktivira dom, obitelj, korijene, privatni život, stanovanje, emocionalnu sigurnost i odnos prema prošlosti. Ovo može biti razdoblje selidbe, renovacije, obiteljskih razgovora, promjena u domu ili unutarnjeg preispitivanja gdje zaista pripadate. Uran u ovom polju donosi nemir ako ste predugo živjeli u prostoru, odnosu ili obiteljskoj ulozi koja vas steže.

U ljubavi i odnosima važno je pitanje emocionalne sigurnosti. Ako ste u vezi, dom i privatni život postaju središnja tema. Možda razgovarate o zajedničkom životu, obitelji, prostoru, prošlosti ili onome što vam je potrebno da biste se osjećali mirno. Slobodne Ribe mogu biti privučene osobom koja budi osjećaj poznatosti, ali pazite da poznato ne znači nužno zdravo. Oko 9.6. dolazi više romantike, nježnosti i kreativnog otvaranja zahvaljujući Veneri i Jupiteru u Raku.

Karijera može biti pod utjecajem privatnih okolnosti. Ako se mijenja dom, obiteljska dinamika ili emocionalni temelj, mijenja se i način na koji radite. Možda ćete poželjeti više rada od kuće, drugačiji raspored ili posao koji ne troši vašu unutarnju stabilnost. Financijski, Saturn i Neptun u Ovnu traže zreliji odnos prema novcu, cijenama, troškovima i vrijednosti vlastitog rada.

Zdravlje je povezano s emocionalnim mirom. Ako dom nije miran, tijelo to osjeća. Potrebno vam je mjesto gdje se možete povući, disati i obnoviti. Čišćenje prostora, uređenje sobe, razgovor s članom obitelji ili postavljanje granice može imati veći učinak nego što očekujete.

Savjet sezone: ne morate ostati u staroj priči samo zato što je obiteljska, poznata ili davno započeta. Dom nije mjesto gdje se smanjujete, nego mjesto gdje se vraćate sebi.

Suzana Dulčić/ATMA

