Najskuplja avionska nesreća u historiji: Moćni avion, vrijedan 2 milijarde, završio u plamenu

U 10:30 sati po lokalnom vremenu na ostrvu Guam, jedan od najmoćnijih aviona na svijetu, ako ne i najmoćniji, bio je u velikoj nevolji. Nekoliko trenutaka nakon polijetanja, stealth bombarder B-2 Spirit, poznat kao Spirit of Kansas, zbunio je dva pilota u kokpitu aviona dok je ovaj neobjašnjivo počeo da se spušta nazad na Zemlju. Posada se borila da povrati kontrolu nad letjelicom, ali njeno lijevo krilo je zakačilo pistu i oba pilota su katapultirana – jedan je zadobio povredu kičme, ali nije bilo žrtava.

Ovo je bio prvi, ali vjerovatno ne i posljednji, pad aviona vrijedan više milijardi dolara.Incident je završen za nekoliko sekundi, ali je iza sebe ostavio račun od 2 milijarde dolara, što ga čini najskupljom avionskom nesrećom u historiji, kako prenosi National Interest. B-2, sposoban sravniti cijele gradove i izazvati apokaliptično uništenje, oboren je ničim više od jednostavne promjene vremena. Pad je dokazao da, uprkos svoj ljudskoj moći, nemamo posljednju riječ.

Prekinut let kući

Svi koji su učestvovali znali su da će let biti dug. Bombarder B-2 poznat kao Spirit of Kansas proveo je četiri mjeseca na ostrvskoj teritoriji Guam. Kao dio misije Američke pacifičke komande “Bomber Forward Presence”, četiri bombardera B-2 su raspoređena u zračnu bazu Andersen kao sredstvo odvraćanja od Sjeverne Koreje i Kine. Za četiri posade bombardera i osoblje za održavanje koje ih je pratilo iz zračne baze Whiteman u Missouriju, 23. februar 2008. je bio dan kada su se mogli vratiti kući.

Screenshot 2026-05-20 161801

Pad bombardera B-2 na ostrvu Guam (Snimak ekrana putem Google Mapsa)

Avion je trebao poletjeti tog jutra u formaciji od dva s još jednim bombarderom. Let natrag u Missouri trebao je biti iscrpljujući, trajati više od 16 sati i uključivati ​​dva dopunjavanja goriva u zraku. Dva pilota su u avion utovarila svoju ličnu opremu, povjerljive informacije i “opremu za dugotrajnu udobnost posade” – koju je pilot B-2 jednom opisao kao ležaljke za plažu na razvlačenje za spavanje. Posada je pokrenula motore i počela raditi na svojim kontrolnim listama prije leta.

Kada su i piloti i zemaljska posada bili sigurni da je avion spreman, B-2 se dovezao do pozicije na Andersenovoj pisti. Piloti i kompjuterski mozak B-2 nisu znali da je visoka vlažnost Guama uzrokovala da Sistem zračnih podataka aviona prima netačne informacije. Visina aviona na tlu iznosila je 682 stope – razlika od 136 stopa od stvarne visine tla – ali posada, na privremenom zadatku iz Missourija, nije znala bolje i nije primijetila grešku

Facebook komentari