Dramatičan susret iznad Crnog mora: Rusi presreli Britance

Ruski lovac Su-35 približio se izviđačkom avionu Rivet Joint toliko blizu da su se aktivirali njegovi sistemi za hitne slučajeve, što je dovelo do isključivanja autopilota.

Drugi avion, Su-27, izveo je šest preleta ispred britanske letjelice, približivši se na svega šest metara od njenog nosa, prenosi BBC.

Britanski ministar odbrane John Healey pohvalio je “izuzetni profesionalizam” posade RAF-a tokom, kako je naveo, “neprihvatljivih” ruskih preleta. Ministarstvo odbrane tvrdi da je riječ o najopasnijem ruskom potezu od 2022. godine, kada je “odmetnuti” ruski pilot ispalio projektil na avion Rivet Joint iznad Crnog mora.

MoD je naveo da je avion Rivet Joint obavljao rutinski međunarodni let s ciljem jačanja sigurnosti istočnog krila NATO-a,piše VijestiOsuđujući presretanje u zraku, Healey je izjavio:

“Ovaj incident je još jedan primjer opasnog i neprihvatljivog ponašanja ruskih pilota prema nenaoružanom avionu koji djeluje u međunarodnom zračnom prostoru.”

– Takvi postupci stvaraju ozbiljan rizik od nesreća i moguće eskalacije – dodao je.

Naglasio je i da incident neće utjecati na britansku posvećenost odbrani NATO-a, saveznika i vlastitih interesa od ruske agresije.

Britansko Ministarstvo odbrane i Ministarstvo vanjskih poslova pozvali su rusku ambasadu da osudi incident.

Pojačane aktivnosti Rusije

Iz Ministarstva navode da se najnovija presretanja događaju u trenutku pojačane ruske aktivnosti u regiji, ukazujući i na nedavne aktivnosti ruskih podmornica u blizini ključne britanske podvodne infrastrukture u Sjevernom moru.

Incident podsjeća na sličan slučaj iz septembra 2022. godine, kada je, prema tvrdnjama Londona, “odmetnuti” ruski pilot pokušao oboriti RAF-ov avion Rivet Joint iznad Crnog mora.

Ruski pilot tada je ispalio dva projektila, od kojih je prvi promašio metu, a ne otkazao zbog tehničkog kvara, kako je Moskva ranije tvrdila.

Rusija je tada saopćila da je incident izazvao “tehnički kvar”. Britansko Ministarstvo odbrane javno je prihvatilo to objašnjenje, ali su tri visoka zapadna vojna izvora kasnije za BBC izjavila da je pilot ispalio projektil nakon nejasne naredbe sa ruske zemaljske stanice.

RAF-ov avion RC-135W Rivet Joint koristi 51. eskadrila, a letjelice uglavnom polijeću iz baze u Lincolnshireu. Prema podacima RAF-a, avion koristi napredne senzore za “presretanje i analizu signala širom elektromagnetnog spektra, pružajući strateške i taktičke obavještajne podatke u realnom vremenu”.

