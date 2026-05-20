Novčani horoskop od 20. do 25. maja: Ova 4 znaka privlače novac kao magnet

Horoskop za novac: Sudbina do 31. maja

Stigao je novi novčani horoskop koji donosi ozbiljne promjene u vašem novčaniku do kraja sedmice.

Zvijezde su se opasno namjestile, pa će neki od vas u narednih pet dana doslovno privlačiti novac kao magnet.

Evo ko će protrljati ruke i konačno riješiti nagomilane dugove i račune.

Bik: Otvara se tajna slavina s parama

Dragi Bikovi, vaš trud iz proteklih mjeseci konačno dolazi na naplatu u narednih pet dana.

Očekujte neočekivani dobitak ili povrat starog duga na koji ste već zaboravili.

Sada je pravi trenutak da tražite povišicu jer vas šefovi gledaju potpuno drugim očima.

Lav: Rizik koji se debelo isplati

Lavovima se smiješi ozbiljna prilika kroz novi poslovni ugovor ili dodatni posao sa strane.

Ako ste planirali pokrenuti nešto svoje, ovi dani idealni su za prve finansijske korake.

Slušajte svoj osjećaj i slobodno uložite u ono u šta vjerujete jer se intuicija isplati.

Škorpija: Finansijski preokret preko noći

Za Škorpije se situacija mijenja iz korijena, pogotovo ako ste bili u minusu.

Zvijezde vam otvaraju vrata za brzu zaradu kroz partnerske poslove ili prodaju neke imovine.

Novac vam stiže preko osobe u znaku Djevice ili Jarca, pa držite oči širom otvorene.

Jarac: Nagrada za naporan rad

Jarčevi, vaša posvećenost poslu konačno dobija svoj jasan i opipljiv finansijski oblik.

Možete očekivati bonus, premiju ili javno priznanje koje sa sobom nosi i kovertu.

Nemojte se ustručavati prihvatiti novu odgovornost jer ona direktno puni vaš bankovni račun.

Ribe: Intuicija vas vodi do bogatstva

Ribe će ove sedmice imati nevjerovatan osjećaj za dobre investicije i zaradu.

Moguće je da ćete dobiti ponudu za posao koja vam na prvi pogled djeluje predobro da bi bila istinita.

Ipak, zvijezde kažu da je ovog puta sve čisto i da je vrijeme da uzmete svoj dio kolača.

Kako privući novac prema horoskopu do kraja mjeseca?

Najvažnije je da se riješite straha od besparice i da ne kukate jer tako blokirate energiju obilja.

Očistite kuću od nepotrebnih stvari, posebno novčanik od starih računa, kako biste napravili mjesta za novi priliv.

Pokrenite se odmah i ne čekajte da vam sreća sama padne s neba jer planete pomažu onima koji rade.

Koji znakovi imaju najviše sreće s parama u 2026. godini?

Ova godina generalno je naklonjena zemljanim i vatrenim znakovima koji tačno znaju šta žele.

Bikovi i Jarčevi vode na listi onih koji će napraviti najveće temelje za bogatstvo i trajne investicije.

Lavovi i Strijelčevi imat će najviše kratkih, ali slatkih i iznenadnih novčanih dobitaka.

Gdje griješimo kada tražimo finansijski horoskop na internetu?

Ljudi često čitaju uopštene prognoze i očekuju da im džak para padne na glavu bez ikakvog truda.

Uvijek gledajte svoj podznak kada čitate astro prognoze za finansije jer on preciznije opisuje polje zarade.

Novčani horoskop tu je da vam pokaže smjer i da vam vjetar u leđa, ali vi ste ti koji moraju kormilariti, prenosi Krstarica.

Napomena: Horoskop i astrološke prognoze služe isključivo za zabavu i inspiraciju. Finansijske odluke uvijek donosite razumno i u skladu sa stvarnim okolnostima, a ne isključivo na osnovu astroloških tumačenja, prenosi Novi.

