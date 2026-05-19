Od srijede život se mijenja nabolje za ova tri horoskopska znaka

Život će se od 20. maja osjetno poboljšati za tri horoskopska znaka. Spremni su za transformaciju koju donosi direktni hod Kirona, asteroida poznatog kao “ranjeni iscjelitelj”.

Tijekom ovog iscjeljujućeg tranzita prošlost sagledavamo onakvom kakva jest – kao moćnog učitelja. Naučili smo brojne lekcije i sada je vrijeme da tu mudrost primijenimo u praksi. Tri astrološka znaka istupaju i pokazuju svijetu da su ozbiljni u namjeri da provedu stvarne promjene. Vrijeme je za početak transformacije.

Škorpion

Na vas 20. svibnja najviše utječe Kiron, a vaš je glavni cilj doprijeti do srži problema koji vas muči godinama. Dosta vam je nošenja tog tereta i osjećate da je vrijeme za promjenu.

U srijedu ćete se bez straha zagledati duboko u ogledalo. S čime god se suočite, prihvatit ćete to i zatim započeti proces iscjeljenja. Prepoznajete da morate raditi na sebi i uvesti nužne promjene, što će vam znatno poboljšati život.

Za vas ovaj dan predstavlja istinsku prekretnicu, no preduvjet je da budete potpuno iskreni prema sebi, što ćete i biti. Prihvaćanje istine koju uvidite pokrenut će izvanrednu transformaciju.

Vodenjak

Ponekad se poistovjetimo s identitetom koji nam se u nekom trenutku čini dobrim, no s godinama se on pretvori u nešto s čime se više ne možemo povezati. To je prirodan proces za čije je shvaćanje potrebna introspekcija.

Tada u vaš život, i to u pravi čas, ulazi Kiron. Ovaj moćni tranzit izoštrava vašu samosvijest i pomaže vam da shvatite kako kod sebe morate promijeniti onu jednu stvar koja vas je kočila.

S druge strane ove transformacije čeka vas nova verzija vas samih. To ne znači da postajete potpuno drugačija osoba, već da se poboljšavate, što zaslužuje priznanje. U srijedu ulazite u bolje životno razdoblje i osjećaj je sjajan.

Lav

U prošlosti vas je povrijedila neka osoba ili situacija koja se nije odvila po vašim očekivanjima. Tu ste bol predugo nosili u sebi, ne znajući kako je se osloboditi, što je samo dovelo do njenog nakupljanja.

Srećom, u srijedu vam u pomoć stiže iscjeljujuća energija Kirona. Ona vam pokazuje da se možete oporaviti od te boli i krenuti dalje. Upravo vam je takvo ohrabrenje bilo potrebno. Sada imate put koji vodi prema slobodi i sreći.

Na ovaj dan ne samo da ste otvoreni za promjene, već ste njima i nadahnuti. Zračit ćete pozitivnom energijom i snagom. Sposobni ste ostaviti staru verziju sebe iza sebe kako bi transformacija napokon mogla započeti. Pripremite se jer vam život postaje puno bolji, piše index.

Facebook komentari