Ubijena Elma je Tarika Prusca već prijavljivala za uhođenje, ubio ju je službenim pištoljem

Tarik Prusac je svoju bivšu suprugu Elmu Godinjak ubio hicima iz službenog pištolja koji je dužio u zaštitarskoj agenciji SEC ONE.On, prema važećim zakonskim propisima, nije mogao oružje nositi izvan radnog mjesta. No, nosio ga je, a zaštitarska agencija SEC ONE je krađu pištolja prijavila policiji tek nakon što je obznanjeno da je njihov uposlenik Tarik Prusac počinio ubistvo, prenosi portal Istraga.

“Agencija koja obavlja poslove fizičke zaštite može posjedovati vatreno oružje kratke cijevi za najviše jednu polovinu svog osoblja, a koje će čuvari nositi za samoodbranu. “, navedeno je u Zakonu o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine.

Iz ovoga je jasno da oružje pripada Agenciji, a ne samom zaštitaru. A kada se može koristiti to oružje, navedeno je u Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo

“(Povjeravanje nošenja oružja u pravnom licu i kod poduzetnika) (1) Pravna lica i poduzetnici, koji drže oružje na osnovu člana 20. ovog zakona, mogu povjeriti njihovo nošenje samo licima koja ispunjavaju uvjete iz člana 10. ovog zakona.

(2) Lice iz stava (1) ovog člana kojem je oružje povjereno može ga koristiti i njime rukovati samo za vrijeme obavljanja poslova u objektu, odnosno na prostoru na kome se obavlja djelatnost i pravcu kretanja transporta koji obezbjeđuje, a u vremenskom periodu dok se oružje ne koristi, čuva se na bezbjednom mjestu tako da pristup tom oružju ne mogu imati neovlaštena lica”; navedeno je u članu 21 Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo.

Dakle, Tarik Prusac je, odmah nakon završetka smjene, morao predati oružje Agenciji. Nije ga predao. Ali niko iz Agencije o tome nije obavijestio policiju. Sve dok Prusac nije ubio svoju bivšu suprugu.

Od 8. aprila ove godine Tarik Prusac je imao sudsku zabranu prilaska Elmi Godinjak. Prethodno je Policijska uprava Novi Grad Sarajevo 7. aprila izrekla hitne zaštitne mjere prema Tariku Pruscu, koje su ostale na snazi sve dok mu Općinski sud u Sarajevu, dan kasnije, 8. aprila, nije izrekao mjeru zabrane prilaska bivšoj supruzi.

Prve informacije o nezakonitom ponašanju Tarika Prusca policija je dobila 22. februara kada je policiji na Dobrinji Elma Godinjak prijavila da je od svog supruga primila prijeteće i uvredljive poruke nakon što mu je saopćila da se želi razvesti. Istog dana Elma Godinjak upućena u Policijsku upravu Novi Grad Sarajevo, ali je tada odbila svjedočiti protiv Tarika.

Iako je odbila svjedočiti protiv muža, Policija je, u skladu sa Zakona o zaštiti od nasilja u prodici i nasilja nad ženama u F BiH, izvršila procjenu i ocjenu rizika za djecu, te su , te su Tariku Pruscu 22. februara izrekli hitne mjera zaštite licu o čemu je obaviještena obaviještena i dežurna sutkinja za prekršaje Općinskog suda u Sarajevu Aida Osmanspahić.

Dva dana kasnije, neposredno pred isticanje hitnih zaštitnih mjera, Policija je uputila je Zahtjev za izricanje zaštitnih mjera prema nasilnoj osobi Prusac Tarik, te o svemu obavijestila Centar za socijalni rad.

Međutim, Općinski sud u Sarajevu je tada obustavio postupak za izricanje zaštitnih mjera naglasivši da “ne postoje uvjeti za izricanje zaštitnih mjera propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u prodici i nasilja nad ženama u FBiH”, jer je Elma Godinjak odbila svjedočiti. Bez obzira na to, MUP KS je 3. marta kompletan materijal dostavio Tužilaštvu Kantona Sarajevo. Ali tu priča ne završava.

U utorak, 7. aprila 2026. godine Elma Godinjak je obavijestila policiju da je četiri dana ranije, 3. aprila 2026. godine, njen suprug Tarik Prusac došao na njeno radno mjesto i rekao: “daj razgovaramo, nemoj na ovaj način završit ću u zatvoru, ako me prijaviš ostat ću bez posla,neću moći davati novac za alimentaciju djeteta”.

Dan kasnije, 4. aprila Prusac je svojim automobilom presreo Elmu Godinjak, rekavši da je “došao po dijete”. Sutradan, 5. aprila Prusac je uhodio Elmu, ali joj nije prilazio. MUP KS je o ovoj prijavi obavijestio Tužilaštvo KS, a dežurna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Alma Džinović je utvrdila da se u konkretnom slučaju radi o krivičnom djelu Nasilje u porodici,pišu Vijesti

Policija je 7. aprila izdala hitne zaštitne mjere, a već 8 aprila Općinski sud u Sarajevu, donio je Rješenje kojim su Tariku Pruscu izrečene zaštitne mjere i to – “zabrana približavanja žrtvi nasilja” i ,Zabrana komunikacije, uznemiravanja i uhođenja” -bračne partnerke Elme Godinjak.

Mjere su bile na snazi i na dan ubistva, a od 8. aprila do 1. maja Elma Godinjak nije obavještavala policiju da joj se suprug približavao.

