Trump pod pritiskom da prizna nuklearno oružje Izraela…

Grupa od 29 demokratskih zastupnika u američkom Kongresu uputila je pismo administraciji Donalda Trumpa, pozivajući Sjedinjene Američke Države da javno priznaju postojanje nuklearnog programa Izraela, čime bi se prekinula dugogodišnja politika strateške nejasnoće po ovom pitanju.

Kako navodi The Washington Post, pismo traži odmak od decenija zvanične šutnje, tokom kojih su izraelske nuklearne sposobnosti bile svojevrsna “javna tajna” u obavještajnim krugovima.

“To nije nešto što bi trebalo ostati tajna pred svijetom”, izjavio je američki kongresmen Joaquin Castro, koji predvodi ovu inicijativu.

Izrael već decenijama vodi politiku nuklearne neodređenosti, još od razvoja programa u tajnosti krajem 1950-ih godina, dok su američke obavještajne službe procijenile da je ta zemlja posjedovala nuklearno oružje još krajem 1960-ih.

Uzastopne američke administracije, počevši od navodnog dogovora između predsjednika Richarda Nixona i izraelske premijerke Golde Meir iz 1969. godine, izbjegavale su javno potvrditi ili komentarisati izraelski nuklearni arsenal.

Ovakav pristup omogućio je nastavak američke vojne pomoći Izraelu bez aktiviranja određenih zakonskih ograničenja vezanih za neširenje nuklearnog oružja.

Demokratski zastupnici smatraju da je došlo vrijeme za veću transparentnost, posebno u kontekstu aktuelnih regionalnih tenzija, uključujući nedavne američko-izraelske akcije protiv iranskih nuklearnih postrojenja i šire geopolitičke dinamike na Bliskom istoku.

Prema njihovom mišljenju, javno priznanje bi uskladilo američku politiku sa stvarnim stanjem i moglo doprinijeti jačanju napora za neširenje nuklearnog oružja, ukazujući na nedosljednosti u tretiranju nuklearnih programa u regiji.

Usvajanje ovakvog stava predstavljalo bi značajan zaokret u politici SAD-a, koji bi mogao zakomplikovati odnose sa Izraelom, ali i šire diplomatske inicijative, te otvoriti dodatna pitanja u okviru Ugovor o neširenju nuklearnog oružja, koji Izrael nikada nije potpisao, pišu Vijesti.

