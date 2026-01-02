Nakon tri sata iz mora izvučeno tijelo muškarca iz BiH

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila dok se s porodicom fotografirao na stijenama, te su ga u more povukli snažni valovi uzrokovani jakim jugom.Dojavu o nesreći nadležne službe zaprimile su oko podneva, nakon čega su na teren odmah izašli pripadnici Lučke kapetanije, policije i HGSS-a. Akcija izvlačenja tijela bila je iznimno otežana zbog olujnog juga i valova viših od pet metara. Tijelo je locirano oko 400 metara ispred vale od Pila,piše Vijesti

Lučki kapetan Mato Kekez potvrdio je završetak akcije.

“Nakon višekratnih pokušaja, spašavatelji su u 13:35 sati uspjeli tijelo izvući iz mora”, izjavio je Kekez za Dubrovački dnevnik.

Iako su se u nekim medijima pojavile informacije kako je potraga nakon dva sata obustavljena, to nije bilo tačno. Spasioci se više od tri sata nisu predavali, ulažući maksimalne napore u iznimno opasnim uvjetima.

Tačne okolnosti koje su dovele do ove tragedije bit će utvrđene daljnjim postupanjem nadležnih službi.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari