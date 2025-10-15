TUGA U BiH: Stradao mladi Belmin Hadžalić (23)

Cazin je potresla vijest o stravičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je život izgubio Belmin Hadžalić (23) iz Ćoralića.
Mladić je stradao vozeći motor, a vijest o njegovoj smrti u kratkom roku proširila se među prijateljima, poznanicima i komšijama, ostavljajući iza sebe neizmjernu tugu, piše eskluziva.
Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i
ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore
komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog
izražavanja. Portal Haber.ba zadržava
pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja -
Više o Uslovima korištenja...