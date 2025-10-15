Crna hronika

TUGA U BiH: Stradao mladi Belmin Hadžalić (23)

Objavljeno prije 28 minuta

Cazin je potresla vijest o stravičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je život izgubio Belmin Hadžalić (23) iz Ćoralića.

Mladić je stradao vozeći motor, a vijest o njegovoj smrti u kratkom roku proširila se među prijateljima, poznanicima i komšijama, ostavljajući iza sebe neizmjernu tugu, piše eskluziva.


