TUGA U BiH: Stradao mladi Belmin Hadžalić (23)

Cazin je potresla vijest o stravičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je život izgubio Belmin Hadžalić (23) iz Ćoralića.

Mladić je stradao vozeći motor, a vijest o njegovoj smrti u kratkom roku proširila se među prijateljima, poznanicima i komšijama, ostavljajući iza sebe neizmjernu tugu, piše eskluziva.

