Sočan kolač sa jabukama, puding kremom i kakaom

Ovaj domaći kolač je savršen spoj mekanog biskvita sa narendanim jabukama i mljevenim orasima, nježne kreme od vanilija pudinga i jednostavne glazure od kakaa. Pravi se brzo, od klasičnih sastojaka i uvijek uspije. Idealan je za svaki dan, ali i kao kolač za goste.

CIJELU PRIPREMU POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:

Sastojci

Biskvit:

2 jaja

75–100 g šećera

80 g glatkog brašna

1 mala kašičica praška za pecivo

1 vanilin šećer

2 naribane jabuke

50 g mljevenih oraha

Krema:

1 l mlijeka

2 kesice pudinga vanilija

100 g šećera

10 g vanilin šećera

3-4 kašike griza

Glazura:

300 ml mlijeka

2 kašike kakaa

2 kašike brašna

3 kašike šećera

Priprema

Umutiti jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane pjenasta. Dodati brašno pomiješano sa praškom za pecivo, kratko izmiješati pa umiješati narendane jabuke i mljevene orahe. Smjesu izliti u pleh obložen papirom za pečenje i peći na 180°C oko 25 minuta.

Za kremu zagrijati mlijeko sa šećerom i vanilin šećerom. Puding razmutiti u malo hladnog mlijeka, dodati u toplo mlijeko i kuhati uz miješanje dok se ne zgusne. Vruću kremu preliti preko pečenog biskvita i ostaviti da se ohladi.

Za glazuru u loncu umutiti mlijeko, kakao, brašno i šećer. Kuhati na laganoj vatri uz stalno miješanje dok se smjesa ne zgusne. Toplu glazuru ravnomjerno preliti preko ohlađene kreme.

