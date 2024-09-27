Sočan kolač sa jabukama, puding kremom i kakaom

Ovaj domaći kolač je savršen spoj mekanog biskvita sa narendanim jabukama i mljevenim orasima, nježne kreme od vanilija pudinga i jednostavne glazure od kakaa. Pravi se brzo, od klasičnih sastojaka i uvijek uspije. Idealan je za svaki dan, ali i kao kolač za goste.
Sastojci
Biskvit:
2 jaja
75–100 g šećera
80 g glatkog brašna
1 mala kašičica praška za pecivo
1 vanilin šećer
2 naribane jabuke
50 g mljevenih oraha
Krema:
1 l mlijeka
2 kesice pudinga vanilija
100 g šećera
10 g vanilin šećera
3-4 kašike griza
Glazura:
300 ml mlijeka
2 kašike kakaa
2 kašike brašna
3 kašike šećera
Priprema
Umutiti jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane pjenasta. Dodati brašno pomiješano sa praškom za pecivo, kratko izmiješati pa umiješati narendane jabuke i mljevene orahe. Smjesu izliti u pleh obložen papirom za pečenje i peći na 180°C oko 25 minuta.
Za kremu zagrijati mlijeko sa šećerom i vanilin šećerom. Puding razmutiti u malo hladnog mlijeka, dodati u toplo mlijeko i kuhati uz miješanje dok se ne zgusne. Vruću kremu preliti preko pečenog biskvita i ostaviti da se ohladi.
Za glazuru u loncu umutiti mlijeko, kakao, brašno i šećer. Kuhati na laganoj vatri uz stalno miješanje dok se smjesa ne zgusne. Toplu glazuru ravnomjerno preliti preko ohlađene kreme.