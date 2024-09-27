Trump: Razočaran sam u Zelenskog

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je sinoć, nakon trodnevnih razgovora između Vašingtona i Kijeva na Floridi, da predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski “nije spreman” da potpiše mirovni prijedlog SAD sa ciljem okončanja rata sa Rusijom, prenosi “CNN”.

“Malo sam razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao prijedlog, to je bilo prije nekoliko sati. Njegovom narodu se to dopada, ali on to nije uradio”, rekao je u nedjelju uveče Donald Trump u razgovoru sa novinarima.

Trump je dodao da se Rusija, kako vjeruje, slaže sa predloženim sporazumom, ali da nije siguran da i Zelenskom taj prijedlog odgovara.

Ruski predsjednik Vladimir Putin nije javno odobrio plan Bijele kuće, a američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner su se sa njim sastali u Kremlju prošle nedjelje, ali nisu uspjeli da postignu jasan pomak.

S druge strane, pregovori između američkih i ukrajinskih zvaničnika završili su se u subotu bez očiglednog napretka, a Zelenski je nazvao razgovore “konstruktivnim, mada ne i lakim”, navodi “The Guardian”.

Trumpov komentar je uslijedio uoči današnjeg sastanka Zelenskog u Londonu sa premijerom Velike Britanije Kirom Starmerom i liderima Francuske i Njemačke o nastavku razgovora između SAD i Ukrajine, pišu Vijesti.ba.

