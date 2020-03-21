ROMSKI HOROSKOP ZA PROSINAC/DECEMBAR 2025.: Ovaj znak mijenja smjer u karijeri, a njih pogađa strelica nove ljubavi

Zvijezde, na poslu je razdoblje između 6. i 10.12. ključno. Pojavljuju se novi zadaci, prilike, mogućnost da pokažete što znate. Koliko god Vam bilo naporno, ulaganje dodatnog truda u tim danima ima smisla. Od 15. do 19.12. dobro je napraviti vrlo konkretnu rekapitulaciju godine: projekti, rezultati, pogrešne procjene. Što jasniju sliku imate, to ćete mirnije planirati 2026. Zvona, u ljubavi se između 8. i 12.12. može pojaviti informacija ili poruka koja u prvom trenutku djeluje dramatično, a kasnije se pokaže potpuno praznom. To je dobra lekcija da ne reagirate odmah na svaku stimulaciju.

Romski horoskop se ističe nevjerojatnom preciznošću predviđanja. U romskom horoskopu, kao i u nama poznatom astrološkom, postoji 12 znakova Zodijaka. Samo se datumi rođenja svake konstelacije razlikuju za nekoliko dana naprijed-natrag.

Evo što svaki znak čeka u prosincu/decembru.

Kalež (21.01 — 19.02)

Kalež ulazi u prosinac/decembar s jačom potrebom za tišinom i jasnim odnosima. U ljubavi ne podnosite površne priče: ili želite stvarnu bliskost ili se povlačite. Početkom mjeseca jedan sitan detalj – ton glasa, način na koji se netko postavlja prema Vama, razgovor u rano jutro – može postati okidač da shvatite tko Vas smiruje, a tko Vas zapravo stalno drži u napetosti.

U postojećim vezama upravo ova tiša atmosfera može pomoći da se izgovore stvari koje se godinama preskaču. Ako ste slobodni, netko iz Vašeg kruga, tko Vam je do sada bio „neutralan“, u ovom periodu može postati puno zanimljiviji jer napokon vidite kako se ponaša kad je teško.

Na poslu prosinac/decembar je mjesec završavanja. Vrijeme od 10. do 15.12. dobro je da se hladne glave sagledaju rokovi, dugovi, obećanja. Vatra, svijeća ili jednostavno gledanje u jednu točku mogu Vam pomoći da prelomite što ćete zaključiti ove godine, a što prebaciti u sljedeću bez grižnje savjesti. Nema potrebe za novim velikim potezima, ali ima smisla uredno zatvoriti sve što znate da više ne želite raditi.

Zdravlje traži ritam i toplinu. Tijekom posljednjeg tjedna godine tijelo Vam jasno poručuje kad je dosta: umor, pad koncentracije, oscilacije raspoloženja. Umjesto da to tumačite kao slabost, ima smisla prihvatiti da Vam treba period „zimske hibernacije“ – manje ljudi, manje podražaja, više sna i hrane koja stvarno grije i jača.

Napa (20.02 – 20.03)

Napa u prosincu/decembru dobiva vrlo jasan uvid u to kako na nju utječe okolina. U ljubavi se već između 8. i 12.12. vidi razlika između odnosa koji Vas hrane i onih nakon kojih se osjećate sumnjičavo, krivo ili istrošeno.

Ako ste u vezi u kojoj se stalno ispričavate za vlastite potrebe, ovaj period može donijeti situaciju koja pokazuje da je mjera prijeđena. Ako ste slobodni, možda ćete primijetiti da Vas privlače ljudi s jakom, ali „teškom“ energijom. Prosinac/decembar Vas ne nagovara da pristajete na taj obrazac po inerciji.

Na poslu se oko 17.12. pojačava osjećaj da hodate po skliskom terenu. Zvuk, atmosfera u uredu ili način na koji se dijele informacije mogu jasno otkriti koliko je okruženje stabilno. Ovo je dobro vrijeme za tihi unutarnji popis: kome vjerujete, tko drži riječ, a tko ne. Nema potrebe za dramom, ali ima smisla da se u 2026. ne oslanjate više na ljude koji Vas iznova razočaravaju.

Zdravlje reagira na kontakte i stres. San, koža, probava, glavobolje – sve to može „progovoriti“ kad predugo trpite lošu atmosferu. Prosinac/decembar Vam doslovno pokazuje koliko ste osjetljivi na energiju prostora i ljudi pa bi svjesno skraćivanje boravka u napetim okruženjima moglo biti najbolja preventiva.

Bodež (21.03-20.04)

Bodež u prosincu/decembru prestaje funkcionirati na prečac. U ljubavi više ne možete ignorirati znakove koji su tu već neko vrijeme. Već tijekom prvog tjedna jedna situacija – razgovor, poruka, reakcija partnera – skida Vam povez s očiju.

U stabilnim odnosima to može biti poticaj za iskren razgovor i dogovor oko budućnosti. U odnosima koji su već dugo na aparatima, ova jasnoća može dovesti do toga da priznate da se više ne borite za isto. Ako ste slobodni, imate manje strpljenja za igre i nejasne namjere, što je zapravo dobra vijest.

Na poslu razdoblje nakon 15.12. stavlja Vas pred konkretan problem koji se više ne može gurati. Možda je riječ o projektu koji Vam predugo stoji nad glavom, možda o odnosu s nadređenim, možda o pitanju ostati ili otići. Prosinac/decembar od Vas očekuje jasan, odrasli potez, ne još jedan krug žaljenja prijateljima. Zanimljivo je da upravo kad donesete odluku, napetost u tijelu popušta.

Zdravlje je usko povezano s tim kako rukujete ljutnjom i frustracijom. Ako ste skloni sve držati u sebi i „riješiti u hodu“, prosinac/decembar može pojačati napetost u vratu, ramenima, glavobolje, nesanicu. Kad god primijetite da tijelo „zateže“, vrijedi se zapitati: što ovdje trpim umjesto da otvoreno riješim?

Vijenac (21.04-20.05)

Vijenac u prosincu/decembru ulazi u razdoblje u kojem planovi rijetko idu onako kako ste ih zamislili, ali se ipak poslože na način koji ima smisla. U ljubavi to znači da se dogovori mogu mijenjati u zadnji čas, ali kroz te promjene vidite koliko je odnos zapravo živ i fleksibilan.

Ako ste u vezi, važnije od savršenog scenarija blagdana postaje to kako se zajedno snalazite u promjenama. Ako ste slobodni, mogući su susreti u „usputnim“ situacijama – posjet, put, obiteljsko okupljanje – gdje netko tko Vam na papiru ne bi bio prvi izbor ispada neočekivano kompatibilan.

Na poslu rastući Mjesec pojačava tempo. Događaji se odvijaju brže nego što biste željeli, ali istovremeno Vam pomažu da izađete iz zastoja. Oko 16.12. možete doživjeti jasan uvid u to koja suradnja, projekt ili smjer još ima perspektivu, a gdje zapravo pokušavate oživljavati nešto što je odavno izgubilo smisao. Što više odluka donesete iz te trezvenosti, to ćete mirnije ući u novu godinu.

Zdravlje traži da prestanete podrazumijevati vlastitu izdržljivost. Tijelo Vam neće odmah slati dramatične signale, ali će polako skupljati umor, napetost i nezadovoljstvo. Ako u prosincu/decembru osvijestite da Vaš organizam više ne trpi isti tempo kao prije nekoliko godina i prilagodite se tome, izbjeći ćete jače iscrpljivanje u siječnju.

Svijeća (21.05-20.06)

Svijećnjak u prosincu/decembru dobiva priliku da raščisti mentalni nered. U ljubavi to znači da prestajete filozofirati oko jednostavnih stvari. Početkom mjeseca dobro je pitati se: je li odnos u kojem jesam zbilja partnerstvo, ili više projekcija i navika?

U stabilnim vezama ova vrsta iskrenosti može donijeti olakšanje i novi dogovor. Ako ste slobodni, nije nužno da sada uđete u nešto novo, ali možete vrlo jasno vidjeti koje obrasce više ne želite ponavljati u 2026.

Na poslu oko 12.12. se otvara tema novca: neočekivani priljev, prilika za dodatnu zaradu ili rješavanje starijeg financijskog pitanja. Ključno je da taj moment ne potrošite na trenutnu euforiju, nego da ga iskoristite za smanjivanje pritiska ili ulaganje u nešto što Vas dugoročno rasterećuje. Mlad Mjesec 20.12. dobar je trenutak da reorganizirate način rada – jasno ćete vidjeti gdje gubite vrijeme i energiju.

Zdravlje je kod Vas vrlo osjetljivo na mentalnu preopterećenost. Kad pokušavate držati na umu previše obaveza odjednom, tijelo reagira kroz nemir, teškoće s koncentracijom, probleme sa snom. Prosinac/decembar kao da Vam nudi filter: ono što je važno ostaje, sve ostalo može biti prebačeno, delegirano ili jednostavno – maknuto s dnevnog reda.

Kotač (21.06-21.07)

Kotač u prosincu/decembru polako mijenja smjer. U ljubavi se 15.12. može pokazati kao dan ili večer koji baca novo svjetlo na odnos. Možda se radi o prijedlogu, pozivu ili neočekivanoj promjeni plana koja od Vas traži zauzimanje stava.

U ozbiljnim vezama ovo može biti korak naprijed, u nestabilnima znak da više ne možete ignorirati ono što Vas godinama smeta. Ako ste slobodni, upravo taj period može naglasiti razliku između usamljenosti i svjesno odabranog samovanja.

Na poslu se između 12. i 18.12. traži dosljednost. Ako ste skloni popuštati kako biste izbjegli konflikt, ovaj period lako može donijeti situaciju u kojoj shvaćate da ste sami sebi umanjili vrijednost. Prosinac Vam ne sugerira agresiju, ali traži da stanete iza svojih granica, i to bez velikih scena.

Zdravlje je jako vezano uz emocionalno stanje. Kad punite kalendar obavezama samo da ne biste ostali sami sa sobom, tijelo se iscrpljuje, čak i ako „na papiru“ ne radite ništa ekstremno. Posljednji tjedan godine donosi olakšanje ako si dopustite više boravka u prirodi i manje vezivanja za ekran i tuđe raspoloženje.

Zvijezda (22.07-22.08)

Zvijezda u prosincu/decembru radi rez između potrebe za priznanjem i stvarnog smjera u kojem želi ići. U ljubavi se nakon 25.12. može osjetiti olakšanje: više spontaniteta, više humora, više topline.

Ako ste u vezi, ovo je dobar period za zajednički pogled na godinu iza vas – ne kao kritiku, nego kao iskrenu analizu onoga što je funkcioniralo i onoga što nije. Ako ste slobodni, kraj mjeseca može donijeti novo poznanstvo ili povratak komunikacije s osobom koja Vam je već bila važna.

Na poslu je razdoblje između 6. i 10.12. ključno. Pojavljuju se novi zadaci, prilike, mogućnost da pokažete što znate. Koliko god Vam bilo naporno, ulaganje dodatnog truda u tim danima ima smisla. Od 15. do 19.12. dobro je napraviti vrlo konkretnu rekapitulaciju godine: projekti, rezultati, pogrešne procjene. Što jasniju sliku imate, to ćete mirnije planirati 2026..

Zdravlje traži da prestanete ignorirati znakove iscrpljenosti samo zato što „morate izdržati još malo“. Kod Vas je česta zamka da gurate dalje jer ne želite ispasti slabi, ali upravo to dugoročno troši srce, živce i imunitet. Prosinac/decembar je dobar trenutak da uvedete novu rutinu – makar malu – koja Vam vraća energiju umjesto da je troši.

Zvono (23.08-22.09)

Zvono u prosincu/decembru uči razlikovati bitno od nebitnog na vrlo konkretan način. U ljubavi se između 8. i 12.12. može pojaviti informacija ili poruka koja u prvom trenutku djeluje dramatično, a kasnije se pokaže potpuno praznom.

To je dobra lekcija da ne reagirate odmah na svaku stimulaciju. U stabilnim vezama ovo razdoblje pomaže da zajedno dogovorite realna očekivanja za blagdane, umjesto da upadnete u pritisak „ideala“. Ako ste slobodni, dobar je trenutak da prestanete gubiti vrijeme na površne kontakte koji nikad ne prelaze u stvarni susret.

Na poslu od 17. do 20.12. ljudi oko Vas postaju važan faktor. Netko iz obitelji ili bliskog kruga može pomoći oko praktičnih stvari, administracije, rokova. Prihvaćanje pomoći ne znači da niste sposobni – naprotiv, pokazuje da znate racionalno raspolagati resursima.

Zdravlje nakon 25.12. reagira na atmosferu doma. Uređivanje prostora, maknuti višak stvari, unijeti malo svjetla i reda, može itekako utjecati na Vaše raspoloženje i razinu stresa. Nije poanta u savršenom interijeru, nego u osjećaju da je prostor u kojem živite u skladu s Vama.

Novčić (23.09-22.10)

Kovanica u prosincu/decembru balansira između srca i novčanika. U ljubavi, razdoblje od 6. do 10.12. pojačava fokus na odnose. Ako ste u vezi, tada se intenzivnije pitate jeste li zadovoljni dinamikom koju imate.

Možda poželite više vremena udvoje, manje usputnog života. Ako ste slobodni, možete uhvatiti sebe kako se vraćate mislima na jednu osobu i preispitujete je li tu ostalo nešto nedovršeno.

Na poslu i u financijama razdoblje od 13. do 17.12. traži poseban oprez. Blagdanski troškovi, pokloni, izlasci – sve je to razumljivo, ali ono što je problematično jest trošenje da biste se privremeno osjećali bolje ili da biste ostavili dojam. Koliko god zvučalo „zemaljski“, upravo će trezvenost u ovom periodu odrediti kako ulazite u siječanj/januar.

Zdravlje je povezano s osjećajem unutarnje ravnoteže. Kod Vas se stres često manifestira kroz hormonalne, kožne ili probavne smetnje. Kad pazite na to da ne pretjerate ni s radom ni s trošenjem, tijelo se lakše drži u balansu. Prosinac nije vrijeme za ekstremne odluke (ni u prehrani ni u treningu), nego za razumnu korekciju.

Dugi bodež (23.10. – 21.11.)

Dugi bodež u prosincu/decembru ima izoštren radar. U ljubavi to znači da Vam je gotovo nemoguće prodati priču koja nema pokrića. Između 10. i 15.12. jasno osjećate tko je iskren, a tko igra neku svoju igru.

U odnosima u kojima postoji povjerenje, taj period može donijeti dublje otvaranje i teme koje se rijetko spominju. U odnosima gdje se stalno lovite u proturječjima i borbi za moć, ovo može biti okidač da priznate da je kvaliteta veze ozbiljno narušena.

Na poslu od 21. do 25.12. dolazi trenutak za precizan potez. To može biti potpis, prekid suradnje, promjena uvjeta ili čisto unutarnja odluka da više ne pristajete na istu dinamiku. Ono što je važno jest da djelujete trezveno, ne iz osvete. Kad god napravite jasan, konkretan rez, dio psihičkog opterećenja otpada.

Zdravlje je kod Vas vrlo povezano s potisnutim emocijama. Ako dugo gutate ljutnju, ljubomoru, razočaranje, tijelo počinje reagirati – od kroničnog umora do napetosti i problema sa spavanjem. Prosinačka jasnoća nije kazna, nego prilika da to razmontirate korak po korak.

Sjekira (22.11-21.12)

Sjekira u prosincu/decembru prolazi kroz provjeru načina na koji se nosi s otporom. U ljubavi se razdoblje od 10. do 15. prosinca može očitovati kao serija nesporazuma ili situacija u kojima imate dojam da se morate izboriti za svoje.

Granica između zdravog zauzimanja za sebe i tvrdoglavog forsiranja vlastitog scenarija sada je vrlo tanka. Ako primijetite da se borite oko stvari koje Vam zapravo nisu toliko važne, možda je vrijeme da spustite oružje.

Na poslu se pred kraj godine otvaraju pitanja strategije. Možda shvatite da ste preuzeli previše frontova ili da se vaš trud ne vrednuje u skladu s onim što realno ulažete. Prosinac/decembar ne traži da sve napustite, ali traži da počnete razmišljati dugoročno: gdje se ima smisla boriti, a gdje je zdravije pustiti.

Zdravlje je ovdje vrlo povezano s tempom. Kad god forsirate svoje tijelo kao da je neuništivo, ono će Vas u jednom trenutku spustiti – kroz iscrpljenost, pad imuniteta ili nagli umor nakon blagdana. Osluškivanje vlastitog ritma u novogodišnjoj noći – bilo da Vas više vuče mir ili društvo – dobar je pokazatelj kako bi bilo zdravo ući u novu godinu.

Potkova (22.12. – 20.01.)

Potkova u prosincu/decembru dobiva priliku da ponovno definira što za nju znači sigurnost. U ljubavi razdoblje od 8. do 14.12. naglašava trenutke topline i pažnje koji dolaze spontano: pogled, gesta, neočekivana poruka. To su mjerila po kojima sada vrijedite odnos, više nego po velikim obećanjima.

Oko 19.12., jedan čin dobre volje s vaše strane može se kasnije vratiti kao podrška kad će vam stvarno trebati – bilo kroz partnera, obitelj ili prijatelja. Ako ste slobodni, otvorenost prema novim kontaktima ne znači odmah ulazak u vezu, ali znači da ne živite u potpunoj izolaciji.

Na poslu prosinac/decembar otvara važno pitanje: radite li nešto što podržava Vašu dugoročnu stabilnost ili samo gasite tuđe požare. U danima oko 19. možete vrlo dobro vidjeti razliku. Nekad je stvar u maloj promjeni – povlačenje iz jedne obaveze, preformuliranje očekivanja, jasnije postavljanje granica kolegama ili klijentima.

Zdravlje je usko povezano s osjećajem pripadanja i kontinuiteta. Nakon 26.12. može se javiti potreba da se povežete s obitelji, precima, tradicijom – ne nužno kroz veliki obiteljski program, nego kroz mali privatni ritual, fotografiju, uspomenu. To Vam daje osjećaj da niste sami u svemu što nosite, što se izravno odražava na psihičku i fizičku izdržljivost.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

